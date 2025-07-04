Объем орошаемых земель с водосберегающим поливом увеличится до 612 тысяч га — Минсельхоз РК

В 2025 году площадь земель с использованием водосберегающих технологий увеличится до 612 тысяч гектаров. Об этом говорится в ответе Министерства сельского хозяйства на запрос Kazinform.

Перспективы повышения эффективности орошаемого земледелия напрямую связаны с широким применением технологий водосберегающего полива. Такие технологии позволяют снизить потребление воды и повысить урожайность за счет точечной подачи воды и питательных веществ.

Сейчас ведется работа по внедрению современных водосберегающих технологий орошения. В настоящее время 1 миллион гектаров или 62% площадей орошаются традиционным поверхностным способом, 98 тысяч гектаров (7%) — это рисовые поля, орошаемые методом затопления, а 470 тысяч гектаров или 31% уже используют современные водосберегающие технологии.

— В соответствии с поручением Главы государства по ежегодному увеличению площадей с применением водосберегающих технологий до 150 тысяч гектаров в этом году объем орошаемых земель вырастет до 612 тысяч гектаров. К 2030 году этот показатель достигнет 1 миллиона 362 тысяч гектаров, — говорится в ответе.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, по итогам 2024 года площадь орошаемых земель с применением водосберегающих методов увеличилась на 100,3 тысячи гектаров (в том числе 43,5 тыс. га — методом капельного орошения, 56,8 тыс. га — методом дождевания). Кроме того, лазерное планирование было проведено на 57,6 тысячи гектаров.

Таким образом, показатель ежегодного расширения площадей с применением водосберегающих технологий в этом году достиг 157,9 тыс. гектаров.

— Отметим, что были внесены изменения в паспорт проекта «Внедрение водосберегающих технологий орошения с созданием и расширением инфраструктуры для забора и подачи воды». Дополнительно с целью стимулирования фермеров к использованию водосберегающих технологий в прошлом году вступили в силу обновленные правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды. Они предусматривают дифференцирование размера субсидий в зависимости от метода полива, а также наличие приборов учета воды, — сообщили в министерстве.

Кроме того, в целях сохранения и рационального использования водных ресурсов министерство реализует программу по сокращению выращивания влагозатратных культур, внедрению водосберегающих технологий и диверсификации посевных площадей.

Ранее сообщалось, что 50 тысяч гектаров под угрозой из-за засухи в Туркестанской области.