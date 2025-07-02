Полив полей в Туркестанской области: какие принимаются меры для улучшения водоснабжения

- Работы по восстановлению первого пускового комплекса ирригационно-дренажной системы «Мактаарал-1» в Мактааральском районе завершены на 90%. Реализация проекта улучшит водоснабжение 8 тыс. га посевных площадей. Реконструкция второго пускового комплекса системы «Мактаарал-1» улучшит подачу воды на 16 447 га земель района. Этот проект завершен на 93%. Восстановление ирригационно-дренажной системы «Арыс-Туркестан-1» в городе Туркестан завершено на 92%. Проект призван улучшить водоснабжение 10 тыс. га земель, - говорится в сообщении Минводы.

Работы на всех трех объектах планируется завершить до конца этого года. Реконструкция ирригационных и дренажных систем также проходит в Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

- На сегодня сданы в эксплуатацию два объекта в Жамбылской области, обеспечивающие водой 10 тыс. га посевных площадей. Завершены строительно-монтажные работы на объекте в Кызылординской области, обеспечивающем водой 15,1 тыс. га земель. Реализуемый в южных регионах проект уже позволил улучшить водоснабжение на 74,5 тыс. га земель и снизить потери воды на ирригационных сетях до 193 млн м³ в год, – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что 50 тысяч гектаров под угрозой из-за засухи в Туркестанской области.