50 тысяч гектаров под угрозой из-за засухи в Туркестанской области

В Туркестанской области из-за затянувшейся засухи и нехватки оросительной воды значительная часть посевных площадей оказалась под угрозой потери урожая. По последним данным, более 50 тысяч гектаров богарных (неорошаемых) земель оказались в критическом состоянии — посевы либо не взошли вовсе, либо растут крайне слабо. Это создает серьезную угрозу того, что усилия фермеров могут оказаться напрасными. В результате, под угрозой срыва оказалась работа 336 фермерских хозяйств, напрямую зависящих от урожая на этих землях.

С каждым годом проблема дефицита оросительной воды в регионе становится всё более острой. По словам специалистов, текущий сельскохозяйственный сезон выдался особенно засушливым — осадков практически не было, что существенно сократило объем воды, поступающей из основных рек области.

— В этом году из-за продолжительной засухи и отсутствия дождей риск дефицита оросительной воды оказался особенно высоким. Годовой лимит потребления воды для области установлен на уровне 4,8 млрд кубических метров. В этой связи был разработан график подачи воды, направленный на рациональное распределение ресурсов между фермерскими хозяйствами, а также на предотвращение гибели сельхозкультур. Совместно с акиматами районов и городов проведена разъяснительная работа с сельхозпроизводителями. С их согласия график был утвержден, и подача воды осуществляется по очереди, — сообщил заместитель акима области Нурбол Турашбеков.

На сегодняшний день фермеры региона вынуждены использовать воду строго по установленному графику. В определенные периоды подача воды в одни районы временно прекращается и перенаправляется в другие. Так, с 20 июня по 1 июля в Сайрамском районе подача воды была приостановлена, а ресурсы направлены в Отрарский район. В начале июля, напротив, водоснабжение будет восстановлено в Сайрамском и Сауранском районах, тогда как в других районах оно будет временно прекращено.

Общая площадь орошаемых земель в области в настоящее время составляет 552 тысячи гектаров. Кроме того, на богарных землях было засеяно 360 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и сафлора. Однако из-за крайне низкого уровня естественной влажности существует высокая вероятность того, что и на этих участках урожай не будет получен.

Наиболее остро нехватка воды ощущается в Сарыагашском, Келесском, Казыгуртском, Мактааральском и Жетысайском районах. Объем воды, поступающей по основным магистральным каналам региона, значительно снизился по сравнению с прошлым годом. К примеру, в этом году по каналу «Достык» подается всего 28,6 кубометра воды в секунду, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 38,8 кубометра.

По словам заместителя акима области, в перспективе планируется решение проблемы водоснабжения путем строительства новых водохранилищ. В частности, после завершения строительства водохранилищ «Байдибек ата» и «Боралдай» предполагается дополнительно направить в водохранилище «Боген» около 113 миллионов кубических метров воды.

Для поддержки фермеров, пострадавших от засухи, на уровне области была создана специальная рабочая группа. Также в адрес профильного министерства направлены предложения по предоставлению отсрочек по кредитам и оказанию финансовой помощи сельхозпроизводителям.

Напомним, ранее мы уже сообщали о тяжелом положении фермеров Туркестанской области, чьи посевы пострадали от продолжительной засухи и выгорания сельскохозяйственных угодий, что привело к значительным убыткам.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в результате продолжительной засухи выгорели посевные площади, а фермеры оказались в убытке.