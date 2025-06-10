Засуха в Туркестанской области: посевы выгорели, цены на корм для скота изменились

По данным областного управления сельского хозяйства, пострадали 49,8 тысячи гектаров посевных земель. Это составляет 14% от общего объема засеянных 355,2 тысячи гектаров. Работа по уточнению ущерба продолжается.

Во время весенней посевной кампании эта ситуация поставила фермеров сразу в нескольких районах в трудное положение. Особенно сильно пострадали посевы в Байдибекском (25,2 тыс. га), Ордабасинском (6,7 тыс. га), Тюлькубасском (5,2 тыс. га), а также в Толебийском, Арысском, Сарыагашском и Сузакском районах.

— В связи с нынешней засухой создана специальная мобильная рабочая группа из представителей местных исполнительных органов, общественных активистов и кредитных организаций. Проводится исследование ситуации. Ожидается, что фермеры, которые засеяли поля осенью прошлого года и своевременно провели подкормку весной, смогут получить хороший урожай. Однако те, кто не выполнил в полном объеме агротехнические мероприятия, рискуют остаться без урожая. Тем не менее, в условиях засушливой погоды и отсутствия осадков в этом году существует высокая вероятность недополучения запланированного урожая зерновых и масличных культур, — говорится в информации управления сельского хозяйства.

Фото: france24.com

Корма для скота подорожали

На пастбищах не растет трава, что сильно осложнило заготовку кормов для скота. Несмотря на то, что в этом году в области планируется заготовить 4,3 миллиона тонн кормов, на сегодня заготовлено всего 57,1 тысячи тонн.

Цена на сено по сравнению с прошлым годом значительно возросла. В каждом районе сено продается по-разному — в зависимости от договоренностей между фермерами.

— Конечно, подобная засуха приводит к ухудшению социально-экономического положения фермеров. Безусловно, это сказывается и на животноводах. Очевидно, что рост цен на корма не может не повлечь за собой увеличение стоимости мяса, — сообщили в управлении.

Если не экономить воду — ситуация только ухудшится

С целью предотвращения дефицита воды в области активно внедряются водосберегающие технологии. В 2023 и 2024 годах такие системы, как капельное и дождевое орошение, были внедрены на 55 тысячах гектаров.

До конца текущего года планируется увеличить этот показатель до 59 тысяч гектаров. К 2030 году в регионе планируется внедрить водосберегающие технологии уже на 216,3 тысячи гектаров.

В районах, наиболее остро ощущающих нехватку воды — Жетысайском, Мактааральском и Шардаринском — вне рамок плана внедряются водосберегающие технологии на дополнительных 8 тысячах гектаров.

Кроме того, в Отрарском районе начаты работы по внедрению новых технологий на 32 тысячах гектаров хлопковых полей с участием китайской компании.

Фото: МСХ

На сегодня в области насчитывается 42 водохранилища общей емкостью 8,8 миллиарда кубометров. Однако из-за нынешней засухи их наполнение в среднем не превышает 60%.

В связи с этим начаты проекты по строительству новых и модернизации существующих водохранилищ. В частности, разрабатываются стратегически важные проекты: «Байдибек-ата», «Боралдай», «Каракқуыс», «Икан су».

После полной реализации указанных проектов водохранилище «Боген» получит дополнительно 120,3 миллиона кубометров воды. Это позволит полностью решить проблему с поливной водой в окрестностях города Туркестан.

Также планируется привлечение международного финансирования в сферу управления водными ресурсами. На первом этапе через Исламский банк развития будет профинансировано 14 проектов на сумму 73,6 миллиарда тенге. На втором этапе будут подготовлены проектно-сметные документы для 120 новых проектов.

В результате капитального ремонта 25 водохранилищ, одного водорегулятора и 269 каналов общей протяженностью 4 265,4 км уровень износа водохозяйственной инфраструктуры снизится с 76% до 50%.

После реализации этих проектов появится возможность обеспечить водой дополнительно 400 тысяч гектаров орошаемых земель.

Фото: Минводы и ирригации

Фермерам предлагают отсрочку по кредитам

Сейчас агрохозяйства, занимающиеся выращиванием зерновых и масличных культур, имеют задолженность в размере 1,4 млрд тенге. В этой связи рассматривается возможность предоставления отсрочки по кредитам, полученным в рамках программы «Кең дала», сроком на один год.

Кроме того, акиматом области направлено предложение в Министерство сельского хозяйства о продлении сроков погашения лизинговых обязательств, оформленных через «КазАгроФинанс» и «Аграрную кредитную корпорацию».

Жители ежедневно проводят тасаттық — молитвы о дожде

Недавно депутат Мажилиса Уласбек Садибеков направил депутатский запрос в Правительство, изложив в нем последствия засухи в регионе.

— В ближайшее время погодные условия будут оставаться неблагоприятными. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на социально-экономическую устойчивость сельхозтоваропроизводителей. В некоторых районах наблюдается снижение уровня рек и водохранилищ. Особенно это касается Сузакского и Байдибекского районов, где уменьшение количества осадков и снижение уровня грунтовых вод создают серьезные трудности для фермеров. Сегодня местные жители ежедневно совершают тасаттық с молитвами о дожде, — сказал депутат.

Он предложил рассмотреть возможность введения режима чрезвычайной ситуации в пострадавших от засухи районах, а также принять специальную региональную программу по преодолению последствий засухи с реализацией научно обоснованных агроэкологических решений.

Кроме того, фермеры южных районов обратились с просьбой к АО «Аграрная кредитная корпорация» об упрощении требований к районным кредитным партнерствам и содействии в возобновлении приостановленных кредитных линий.

— На местном уровне предпринимаются усилия по решению проблемы, однако ситуация требует поддержки на уровне всей республики. Это — не просто региональный вопрос, а жизненно важная тема, напрямую влияющая на продовольственную безопасность всей страны. Поэтому прошу вашего содействия в ее положительном разрешении, — отметил депутат.

Для Туркестанского региона, который вносит значительный вклад в сельское хозяйство, нехватка воды и засуха — серьезная проблема, которую необходимо решать системно, а не только в течение одного сезона.

В этой связи широкое внедрение водосберегающих технологий и обновление инфраструктуры становится неотложной задачей.

Ранее мы сообщали о том, что в Туркестанской области будет засеяно 896 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.