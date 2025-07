Во сколько обойдется приезд Backstreet Boys в Казахстан

На брифинге в Алматы управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова, одна из организаторов концерта, отметила, что переговоры о проведении выступления велись с прошлого года.

— Мы уже давно занимаемся привозом артистов. Нам часто пишут подписчики в соцсетях, кого бы они хотели увидеть. Но мы ориентируемся на реальные возможности: выбираем популярные группы, чей гонорар укладывается в доступный ценовой диапазон. Конечно, можно привезти артиста и за 5 млн долларов, но тогда стоимость билетов будет высокая. А у нас коммерческий проект, и нам никто не помогает. Когда мы делим на количество зрителей, то выходит большая сумма, — сказала она.

По ее словам, группа Backstreet Boys начала мировые туры два года назад. В прошлом году организаторы отправили им запрос, однако договориться тогда не удалось.

— Backstreet Boys начали гастролировать по миру два года назад. Когда мы это увидели, решили отправить им запрос на проведение концерта в прошлом году. Тогда они были недалеко, и организовать выступление для нас было недорого. Но по ряду причин не получилось. Возможно, это даже к лучшему, потому что тогда они выступали вчетвером, а сейчас собираются приехать полным составом, — отметила Альфия Нургумарова.

Концерт состоится в сентябре — организаторам удалось договориться именно на этот период, чтобы на сцену вышли все пятеро участников легендарного бойз-бэнда. В программу войдут главные хиты коллектива: I Want It That Way, Everybody (Backstreet's Back), As Long As You Love Me, Show Me The Meaning of Being Lonely, Shape of My Heart, а также песни из последних альбомов.

По словам А. Нургумаровой, приезд артистов обойдется организаторам в сумму от 1 до 3 миллионов долларов.

Концерт в Алматы станет частью официальной программы празднования Дня города при поддержке акимата и рассматривается как масштабный культурный подарок для жителей и гостей мегаполиса. Особое внимание уделено балансу между техническим качеством шоу и его доступностью: билеты будут в диапазоне от 40 до 160 тысяч тенге, при этом предусмотрен небольшой сектор с билетами по 200 тысяч тенге.

— Мы очень постарались, чтобы благодаря нашему партнеру количество билетов по цене 40-60 тысяч тенге было больше, — добавила организатор.

Вместимость Центрального стадиона в Алматы составляет до 25 тысяч человек. По словам А. Нургумаровой, этот показатель выбран для комфортного размещения зрителей. Она также напомнила, что в прошлом году на концерте ко Дню города на этом же стадионе собрались около 30 тысяч человек, и город успешно справился с нагрузкой.

Отмечается, что концерты в Алматы и Астане — это не часть мирового тура группы, а отдельные сольные выступления, организованные специально для казахстанских поклонников. Backstreet Boys не планируют гастролей по СНГ, выступив исключительно в Казахстане.

— Мы ожидаем аудиторию в возрасте 30+. Также рассчитываем на приезд туристов из разных стран, преимущественно из стран СНГ. По нашим прогнозам, около 30% зрителей составят гости из других городов и стран, — подчеркнула она.

Ранее продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов рассказал, когда начнется старт продаж билетов на концерт Backstreet Boys в Астане.

Концерт культовой группы пройдет в Алматы 19 сентября, а в Астане - 21 сентября.