Как экспортная пошлина США повлияет на фермеров Казахстана

- Эта информация появилась только сегодня. Мы начали анализировать ситуацию. Сейчас изучаем, какие именно товары поставляются из США в Казахстан, в каком объёме и на каких условиях, а также какие меры поддержки существуют с нашей стороны. После этого будет принято решение. В этом направлении мы работаем совместно с Министерством торговли и интеграции. В дальнейшем решение примет Серик Жумангарин, – заявил министр.

По его словам, Казахстан экспортирует в США продукцию растениеводства.

– Если говорить о растениеводстве в целом, то сейчас рассматриваются меры поддержки по экспорту крахмала и клейковины. Поэтому считаю, что пошлина не окажет значительного влияния, — добавил Айдарбек Сапаров.

Ранее стало известно, что Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана.