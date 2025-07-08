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    13:23, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Как экспортная пошлина США повлияет на фермеров Казахстана

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции после заседания Правительства прокомментировал, как введённая США 25-процентная экспортная пошлина может отразиться на казахстанских аграриях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ферма, сельское хозяйство
    Фото: freepik.com

    - Эта информация появилась только сегодня. Мы начали анализировать ситуацию. Сейчас изучаем, какие именно товары поставляются из США в Казахстан, в каком объёме и на каких условиях, а также какие меры поддержки существуют с нашей стороны. После этого будет принято решение. В этом направлении мы работаем совместно с Министерством торговли и интеграции. В дальнейшем решение примет Серик Жумангарин, – заявил министр.

    По его словам, Казахстан экспортирует в США продукцию растениеводства.

    – Если говорить о растениеводстве в целом, то сейчас рассматриваются меры поддержки по экспорту крахмала и клейковины. Поэтому считаю, что пошлина не окажет значительного влияния, — добавил Айдарбек Сапаров.

    Ранее стало известно, что Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Экспорт Экономика США
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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