Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана

В письме, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентную импортную пошлину на весь импорт из Казахстана, поставляемый в США. Дональд Трамп отметил важность и прочность торговых отношений с Казахстаном. Он также отметил, что несмотря на дефицит торгового баланса, готов сотрудничать с Казахстаном.

— Мы много лет обсуждали наши торговые отношения с Казахстаном и пришли к выводу, что нам необходимо отказаться от долгосрочного и очень устойчивого дефицита торгового баланса, вызванного тарифной и нетарифной политикой Казахстана и торговыми барьерами. Наши отношения, к сожалению, далеки от взаимных. Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Казахстана тариф в размере всего 25% на все казахстанские товары, отправляемые в США, отдельно от всех отраслевых тарифов, — написал Трамп на своей странице.

Он также добавил, что если казахстанские компании решат производить продукцию в США, то никаких тарифов не будет.

Письма с аналогичным текстом о введении тарифов на импорт в США получили лидеры еще шести стран.

В апреле США уже включали Казахстан в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины, тогда говорилось о 27%.

Позже Минторговли Казахстана заявило, что введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США.

— Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом Президента США «О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами, — говорилось в сообщении Минторговли.

Также в ведомстве уточнили, на какие товары будут распространяться дополнительные пошлины.

Тогда решение Трампа прокомментировал заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин. По его словам, только 4,8% казахстанского экспорта в США попало под пошлины, что составляет около 100 млн долларов.

— Честно говоря, никак не отразятся, если вкупе брать. Из почти 2 млрд оборота большая часть на сегодня — исключение. Это сырьевые товары: нефть, уран, серебро и высокоуглеродистые ферросплавы. Они в исключении, а то, что попало под пошлины на сегодняшний день, — очень низкая доля. Мы сейчас первичные консультации ведем. В ближайшее время создадим рабочую группу для того, чтобы начать работать, во-первых, через посольство Казахстана в США и другие инструменты, — сказал Серик Жумангарин.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.