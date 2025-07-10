Концерты мировых звёзд могут принести в бюджет Казахстана более 1 млрд тенге

«Мы за 3 года проведем более 10 концертов класса А, что уже начинает происходить. Можно сказать, что по итогам 2025 года группа компаний, которые занимаются организацией этих концертов, заплатят налогов на сумму более 1 млрд тенге. Это сразу делает компанию одним из лидеров креативной экономики», — подчеркнул он.

Однако, по его словам, это лишь часть экономического эффекта.

«Мы не говорим еще об общем вкладе в экономику от самого концерта. Например, на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы ожидается до 18 тысяч иностранных туристов, аналогичных показателей ждём и от выступления группы Backstreet Boys, если не больше», — добавил М.Хасенов.

Сейчас команда «Астана концерт» ведёт активные переговоры по новым проектам.

«Ведём переговоры более чем с 10 звёздами. Надо узнать расписание туров звёзд и вклинить туда Астану. В рамках тура цена всегда другая. Логистика дешевле, программа отработана», - пояснил продюсер.

Хотя конкретные имена пока не разглашаются, подготовка уже идёт.

«Мы сейчас не можем назвать имена, и кто нам дал примерное подтверждение. На следующий год есть три подтверждения. И степень проработки 70%. Можно считать, что с ними мы в глубокой степени проработки организации их выступления в Казахстане», — сообщил М. Хасенов.

Ранее мы писали, когда начнется продажа билетов на концерт Backstreet Boys в Астане.