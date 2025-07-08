Цена на мясо сайгака станет известна в ближайшие 10 дней — Минсельхоз

– Работа только началась, этим занимается Министерство экологии. Наша задача — обеспечить мясокомбинаты. На сегодня зарегистрировано 18 таких предприятий, там также присутствуют ветеринарные специалисты. От цены, логистики и формата реализации будет зависеть дальнейший процесс. Думаю, через неделю, максимум 10 дней, мы озвучим, — сказал глава Минсельхоз.

Напомним, ранее учёные из Западно-Казахстанской области представили научную разработку по производству колбасных изделий из мяса сайгака. В настоящее время продолжаются исследования, направленные на изучение условий хранения и характеристик нового продукта.