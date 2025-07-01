Колбасу из мяса сайгака разработали ученые из ЗКО

Как сообщил руководитель проекта — заведующий научно-исследовательской лабораторией «Безопасность пищевых продуктов», кандидат технических наук, и. о. доцента Аян Оразов, в состав колбасы входит не только мясо сайгака, но и до 30 процентов мяса домашней птицы — утки и гуся.

Фото: ЗКТУ им. Жангир хана

По его словам, первоочередной задачей является определение потребительских характеристик готового продукта:

— Прежде всего, мы изучили качественные свойства мяса сайгака, после чего приступили к тщательной проверке показателей безопасности — в частности, микробиологической чистоты: отсутствие кишечной палочки, патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Лишь после того, как мы убедились, что мясо безопасно и пригодно для употребления в пищу, приступили к экспериментальной разработке различных рецептур колбасы. Из них была выбрана наиболее подходящая, — пояснил учёный.

В настоящее время команда молодых исследователей продолжает работу над совершенствованием технологии производства. Готовая продукция проходит проверку качества, чтобы определить соответствие всем необходимым требованиям. Особое внимание уделяется корректности термической обработки, поскольку важно, чтобы продукт не наносил вреда здоровью потребителя.

Фото: ЗКТУ им. Жангир хана

Преподаватель университета Айдана Бекбосынова отметила, что на этапе создания рецептуры были тщательно проанализированы все варианты, чтобы выбрать наилучший по вкусу, текстуре и пищевой ценности:

— В состав фарша добавляются традиционные специи: соль, перец, чеснок. В ходе исследований мы заметили, что мясо сайгака обладает высокой сочностью. Готовый продукт можно хранить в холодильнике до двух недель, — рассказала исследовательница.

Поскольку научная работа только начинается, учёные продолжают изучать оптимальные условия хранения и другие характеристики продукта.

Фото: ЗКТУ им. Жангир хана

Сырьё, используемое для приготовления колбасы, является полностью натуральным. Туши сайги доставляются в лабораторию из питомника «Акбокен», функционирующего при университете имени Жангир хана. С одной туши сайгака удаётся получить от 13 до 15 килограммов мяса. Домашнюю птицу — уток и гусей — также выращивают в учебном научно-производственном центре университета. Все лабораторные исследования проводятся в испытательном центре вуза.

Руководство университета оказывает активную поддержку научному проекту молодых исследователей. В настоящее время ведётся работа над публикацией научных статей в зарубежных изданиях с целью представить отечественные разработки мировому научному сообществу и подчеркнуть инновационный подход казахстанских учёных.

В дальнейшем при успешной реализации проекта и соблюдении всех нормативных требований, планируется получение патента на изобретение и вывод новой продукции на рынок.

Ранее мы сообщали о том, что шесть компаний проявили интерес к переработке мяса сайгаков в Казахстане.