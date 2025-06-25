Шесть компаний проявили интерес к переработке мяса сайгаков в Казахстане

— Переработка — это очень важно для такого объема изъятия. Мы совместно с акиматами отрабатываем вопросы касаемо инвестиционных проектов по созданию мясокомбинатов с последующей переработкой мяса сайгаков. Сегодня шесть компаний проявили интерес, — сказал министр.

Он также сообщил о полученном научном обосновании по регулированию численности сайгаков.

— Сегодня мы рассматриваем организационные вопросы, я думаю, что день-два мы огласим решение. Наука предлагает изъятие 20% от всей популяции. На сегодня официальная цифра по итогам весеннего учета составляет 3,9 млн голов. Из них 2,3 млн — численность уральской популяции, 1,6 млн — это бекпакдалинская популяция и 78 тыс. — устюртская. Поэтому будем исходить из цифры 3 млн 978 тыс. Получается, что мы должны изъять около 800 тысяч. Там определенный половозрастной состав: 40% самцы, 40% самки. Сегодня четко понятны цифры, параметры, готовимся, — рассказал Ерлан Нысанбаев.

Напомним, ранее эксперт из Германии высказался, что оптимальная численность сайгаков, вероятно, выше, чем предполагается. А в Акмолинской области бьют тревогу — сайгаки продолжают уничтожать посевы.

Как можно регулировать численность сайгаков, рассказал ученый.