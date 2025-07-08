Землетрясение произошло в Казахстане
Подземные толчки были зафиксированы в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
В МЧС сообщили, что сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Жамбылской области. Сведения об ощутимости уточняются.
По данным ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК, 8 июля 2025 г. в 14 час 30 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км. на юго-запад от г. Алматы
Сведения об ощутимости:
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
с. Кулан — 6 б.
с. Мерке — 5 б.
г. Шу — 3 б.
с. Сарыкемер — 3 б.
с. Толе Би — 3 б.
г. Тараз — 3 б.
с. Аса — 2 б.
с. Мойынкум — 2 б.
с. Кордай — 2 б.
с. Бауыржан Момышулы — 2 б.
г. Каратау — 2 б.
с. Турар Рыскулов — 2 б.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Напомним, 23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай. 24 июня казахстанские сейсмологи также зафиксировали землетрясение в Таджикистане, но ощутимости на территории Казахстана не было. 25 июня землетрясение произошло на территории Китая, в 789 км к северо‑востоку от Алматы.