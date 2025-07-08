Землетрясение произошло в Казахстане

В МЧС сообщили, что сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Жамбылской области. Сведения об ощутимости уточняются.

По данным ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК, 8 июля 2025 г. в 14 час 30 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км. на юго-запад от г. Алматы

Сведения об ощутимости:

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

с. Кулан — 6 б.

с. Мерке — 5 б.

г. Шу — 3 б.

с. Сарыкемер — 3 б.

с. Толе Би — 3 б.

г. Тараз — 3 б.

с. Аса — 2 б.

с. Мойынкум — 2 б.

с. Кордай — 2 б.

с. Бауыржан Момышулы — 2 б.

г. Каратау — 2 б.

с. Турар Рыскулов — 2 б.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Напомним, 23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай. 24 июня казахстанские сейсмологи также зафиксировали землетрясение в Таджикистане, но ощутимости на территории Казахстана не было. 25 июня землетрясение произошло на территории Китая, в 789 км к северо‑востоку от Алматы.