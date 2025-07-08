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    14:50, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в Казахстане

    Подземные толчки были зафиксированы в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: eskisehir.net

    В МЧС сообщили, что сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Жамбылской области. Сведения об ощутимости уточняются.

    По данным ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК, 8 июля 2025 г. в 14 час 30 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

    Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км. на юго-запад от г. Алматы

    Сведения об ощутимости:

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
    с. Кулан — 6 б.
    с. Мерке — 5 б.
    г. Шу — 3 б.
    с. Сарыкемер — 3 б.
    с. Толе Би — 3 б.
    г. Тараз — 3 б.
    с. Аса — 2 б.
    с. Мойынкум — 2 б.
    с. Кордай — 2 б.
    с. Бауыржан Момышулы — 2 б.
    г. Каратау — 2 б.
    с. Турар Рыскулов — 2 б.

    Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

    Напомним, 23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай. 24 июня казахстанские сейсмологи также зафиксировали землетрясение в Таджикистане, но ощутимости на территории Казахстана не было. 25 июня землетрясение произошло на территории Китая, в 789 км к северо‑востоку от Алматы.

    Теги:
    Землетрясение Регионы Жамбылская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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