РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

    25 июня 2025 года в 08:51 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: eskisehir.net

    Эпицентр находился на территории Китая, в 789 км к северо‑востоку от Алматы, в районе координат 44.220° с.ш. и 86.580° в.д.

    По расчетам специалистов, интенсивность подземных толчков не ощущалась.

    Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане.

    23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Сейсмологи
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают