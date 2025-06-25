11:00, 25 Июнь 2025 | GMT +5
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи
25 июня 2025 года в 08:51 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.
Эпицентр находился на территории Китая, в 789 км к северо‑востоку от Алматы, в районе координат 44.220° с.ш. и 86.580° в.д.
По расчетам специалистов, интенсивность подземных толчков не ощущалась.
Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане.
23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай.