Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Эпицентр находился на территории Китая, в 789 км к северо‑востоку от Алматы, в районе координат 44.220° с.ш. и 86.580° в.д.

По расчетам специалистов, интенсивность подземных толчков не ощущалась.

Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане.

23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай.