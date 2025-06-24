Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане

Сетью сейсмических станций ННЦСНИ МЧС 24 июня в 11 часов 36 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Координаты землетрясения: 39.161 с.ш. 71.612 в.д.

Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана - в 632 км на юго-запад от г. Алматы.

23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай.