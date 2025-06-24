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    16:35, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане

    Ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ННЦСНИ МЧС 24 июня в 11 часов 36 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

    Координаты землетрясения: 39.161 с.ш. 71.612 в.д.

    Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана - в 632 км на юго-запад от г. Алматы.

    23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай.

    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Таджикистан Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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