16:35, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане
Ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.
Сетью сейсмических станций ННЦСНИ МЧС 24 июня в 11 часов 36 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Координаты землетрясения: 39.161 с.ш. 71.612 в.д.
Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана - в 632 км на юго-запад от г. Алматы.
23 июня сообщалось о землетрясении в области Абай.