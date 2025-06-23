Землетрясение зафиксировано в области Абай

— Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 23 июня 2025 года в 01 час. 23 мин. по времени Астаны (22 июня в 20 час. 33 мин. по Гринвичу) в 30 км к северо-западу от города Уржар произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 47.19 градуса северной широты, 81.22 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.0. Энергетический класс К=9.7, — говорится в сообщении Центра.