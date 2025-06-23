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    10:24, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Землетрясение зафиксировано в области Абай

    Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Абайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский Национальный Центр данных.

    землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    — Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 23 июня 2025 года в 01 час. 23 мин. по времени Астаны (22 июня в 20 час. 33 мин. по Гринвичу) в 30 км к северо-западу от города Уржар произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 47.19 градуса северной широты, 81.22 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.0. Энергетический класс К=9.7, — говорится в сообщении Центра.

    Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 279 км от Алматы.

    Теги:
    Землетрясение Регионы Область Абай
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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