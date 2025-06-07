Землетрясение произошло в 279 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 7 июня 2025 г. в 08.33 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: г.Алматы 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Ранее сообщалось, что Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований создал малые карты сейсмического районирования для Алматы и Усть-Каменогорска.