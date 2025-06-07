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    09:00, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в 279 км от Алматы

    Сегодня в 08:33 по времени Астаны зарегистрированы толчки на территории Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 7 июня 2025 г. в 08.33 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

    Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила: г.Алматы 2 балла.

    Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

    Ранее сообщалось, что Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований создал малые карты сейсмического районирования для Алматы и Усть-Каменогорска. 

    Теги:
    Землетрясение Сейсмостанции Алматы Сейсмологи
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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