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    22:46, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Разрабатываются меры поддержки ветеранов спорта в Казахстане

    Министерство туризма и спорта проводит работу по поддержке ветеранов спорта, передает агентство Kazinform.

    Ербол Мырзабосынов
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    В рамках этой работы налажено сотрудничество с РОО «Казахстанский Союз ветеранов спорта», созданной в феврале этого года. В объединение вошли представители государственных, общественных и образовательных организаций. Цель — развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания.

    По поручению министра Ербола Мырзабосынова составляется единый список ветеранов спорта по регионам. Это поможет определить нужные меры поддержки — помощь с трудоустройством, лечением и участием в массовом спорте. Работа ведется совместно с акиматами, федерациями и другими организациями.

    Также при министерстве действует комиссия, которая согласовывает кандидатов на посты руководителей региональных управлений спорта. Учитываются не только опыт в госструктурах, но и личные спортивные достижения. Поддержку получили Олимпийские чемпионы Бахтияр Артаев, Серик Сапиев и мастер қазақ күресі Улан Рыскул.

    Кроме того, практикуется привлечение известных спортсменов к управлению федерациями. Например, Ольга Рыпакова возглавляет Федерацию лёгкой атлетики, а Дмитрий Баландин — исполняет обязанности генсека Федерации водных видов спорта. Их участие укрепляет профессиональную систему отечественного спорта.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Ветераны
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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