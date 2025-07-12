Разрабатываются меры поддержки ветеранов спорта в Казахстане

В рамках этой работы налажено сотрудничество с РОО «Казахстанский Союз ветеранов спорта», созданной в феврале этого года. В объединение вошли представители государственных, общественных и образовательных организаций. Цель — развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания.

По поручению министра Ербола Мырзабосынова составляется единый список ветеранов спорта по регионам. Это поможет определить нужные меры поддержки — помощь с трудоустройством, лечением и участием в массовом спорте. Работа ведется совместно с акиматами, федерациями и другими организациями.

Также при министерстве действует комиссия, которая согласовывает кандидатов на посты руководителей региональных управлений спорта. Учитываются не только опыт в госструктурах, но и личные спортивные достижения. Поддержку получили Олимпийские чемпионы Бахтияр Артаев, Серик Сапиев и мастер қазақ күресі Улан Рыскул.

Кроме того, практикуется привлечение известных спортсменов к управлению федерациями. Например, Ольга Рыпакова возглавляет Федерацию лёгкой атлетики, а Дмитрий Баландин — исполняет обязанности генсека Федерации водных видов спорта. Их участие укрепляет профессиональную систему отечественного спорта.