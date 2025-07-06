Санжар Ташкенбай взял «золото» Кубка мира по боксу в Астане

В финале весовой категории до 51 кг он безспорно был сильнее представителя Филиппин Джей Брайана Барикватро — 5:0.

Санжар контролировал бой с самого начала, грамотно работал на дистанции и отвечал сериями на каждую попытку соперника навязать размен. Барикватро оказался не готов к темпу и точности казахстанца. Все пятеро судей единогласно отдали победу Ташкенбаю.

Для Санжара это уже третья победа на турнире. До финала он прошёл соперников из Японии и Азербайджана ни разу не уступив по раундам.

Кубок мира под эгидой World Boxing стал ещё одним подтверждением высокого уровня молодого чемпиона, за которым будущее казахстанского бокса в легком весе.

Ранее «золото» Кубка мира по боксу в Астане завоевали Назым Кызайбай и Виктория Графеева.