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    17:14, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Санжар Ташкенбай взял «золото» Кубка мира по боксу в Астане

    Чемпион мира Санжар Ташкенбай завоевал золотую медаль World Boxing Cup Astana 2025, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: t.me/kfbmedia

    В финале весовой категории до 51 кг он безспорно был сильнее представителя Филиппин Джей Брайана Барикватро — 5:0.

    Санжар контролировал бой с самого начала, грамотно работал на дистанции и отвечал сериями на каждую попытку соперника навязать размен. Барикватро оказался не готов к темпу и точности казахстанца. Все пятеро судей единогласно отдали победу Ташкенбаю.

    Для Санжара это уже третья победа на турнире. До финала он прошёл соперников из Японии и Азербайджана ни разу не уступив по раундам.

    Кубок мира под эгидой World Boxing стал ещё одним подтверждением высокого уровня молодого чемпиона, за которым будущее казахстанского бокса в легком весе.

    Ранее «золото» Кубка мира по боксу в Астане завоевали Назым Кызайбай и Виктория Графеева.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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