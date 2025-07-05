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    15:43, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Чемпион мира по боксу Ташкенбай завоевал ещё одну победу

    Чемпион мира и победитель Азиатских игр в первом наилегчайшем весе Санжар Ташкенбай уверенно пробился в финал Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Боксер Санжар Ташкенбай
    Фото: НОК

    В полуфинале весовой категории до 51 кг казахстанец переиграл соперника из Азербайджана Субхана Мамедова. Чемпион показал высокий темп и свою фирменную манеру ведения боя — работу на скорости, взрывные серийные атаки и надёжную защиту.

    С первых секунд Санжар диктовал условия: активно двигался, работал на уклонах, читал соперника и уверенно сокращал дистанцию, не давая тому шансов на инициативу. Судьи единогласно отдали победу Ташкенбаю.

    Накануне, в четвертьфинале Кубка мира по боксу в Астане казахстанский боксер одолел японца. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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