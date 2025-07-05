Чемпион мира по боксу Ташкенбай завоевал ещё одну победу

В полуфинале весовой категории до 51 кг казахстанец переиграл соперника из Азербайджана Субхана Мамедова. Чемпион показал высокий темп и свою фирменную манеру ведения боя — работу на скорости, взрывные серийные атаки и надёжную защиту.

С первых секунд Санжар диктовал условия: активно двигался, работал на уклонах, читал соперника и уверенно сокращал дистанцию, не давая тому шансов на инициативу. Судьи единогласно отдали победу Ташкенбаю.

Накануне, в четвертьфинале Кубка мира по боксу в Астане казахстанский боксер одолел японца.