Санжар Ташкенбай победил японца на этапе Кубка мира по боксу в Астане

Бой прошёл в весовой категории до 51 кг. С самого начала встречи С. Ташкенбай захватил инициативу и контролировал ход поединка. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.

Ранее сообщалось, что казахстанская боксёрша Алуа Балкибекова, действующая чемпионка мира, взяла верх над представительницей США Дженифер Лозано в весовой категории до 50 килограммов в рамках этапа Кубка мира в Астане.

Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.