РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:56, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Санжар Ташкенбай победил японца на этапе Кубка мира по боксу в Астане

    Казахстанский боксер, чемпион мира Санжар Ташкенбай одержал уверенную победу над представителем Японии Шодай Кото на этапе Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Боксер Санжар Ташкенбай досрочно уступил на Кубке Странджа
    Фото: НОК

    Бой прошёл в весовой категории до 51 кг. С самого начала встречи С. Ташкенбай захватил инициативу и контролировал ход поединка. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.

    Ранее сообщалось, что казахстанская боксёрша Алуа Балкибекова, действующая чемпионка мира, взяла верх над представительницей США Дженифер Лозано в весовой категории до 50 килограммов в рамках этапа Кубка мира в Астане.

    Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают