Виктория Графеева завоевала золотую медаль Кубка мира в Астане
Казахстанская боксёрша Виктория Графеева завоевала золотую медаль Кубка мира, проходящего в Астане под эгидой World Boxing. В финальном бою в весовой категории до 60 кг она уверенно победила Ребеку де Лиму Сантос из Бразилии, передает корреспондент агентства Kazinform.
С первых раундов Графеева захватила инициативу: она работала первым номером, точно контролировала дистанцию и чаще попадала. Бразильская спортсменка пыталась навязать жёсткий размен, но казахстанка действовала хладнокровно и технично, отправил бразильянку в нокаут в третьем раунде.
По итогам трёх раундов судьи отдали победу Виктории Графеевой. 3:2
На пути к финалу она уверенно прошла соперниц, продемонстрировав отличную форму, характер и стратегическое мышление.
Это «золото» — крупнейшее международное достижение Виктории на взрослом уровне и важный шаг в её карьере в составе национальной сборной.