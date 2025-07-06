Виктория Графеева завоевала золотую медаль Кубка мира в Астане

С первых раундов Графеева захватила инициативу: она работала первым номером, точно контролировала дистанцию и чаще попадала. Бразильская спортсменка пыталась навязать жёсткий размен, но казахстанка действовала хладнокровно и технично, отправил бразильянку в нокаут в третьем раунде.

По итогам трёх раундов судьи отдали победу Виктории Графеевой. 3:2

На пути к финалу она уверенно прошла соперниц, продемонстрировав отличную форму, характер и стратегическое мышление.

Это «золото» — крупнейшее международное достижение Виктории на взрослом уровне и важный шаг в её карьере в составе национальной сборной.