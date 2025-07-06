РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:01, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Виктория Графеева завоевала золотую медаль Кубка мира в Астане

    Казахстанская боксёрша Виктория Графеева завоевала золотую медаль Кубка мира, проходящего в Астане под эгидой World Boxing. В финальном бою в весовой категории до 60 кг она уверенно победила Ребеку де Лиму Сантос из Бразилии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Виктория Графеева
    Фото: Olympic.kz

    С первых раундов Графеева захватила инициативу: она работала первым номером, точно контролировала дистанцию и чаще попадала. Бразильская спортсменка пыталась навязать жёсткий размен, но казахстанка действовала хладнокровно и технично, отправил бразильянку в нокаут в третьем раунде.

    По итогам трёх раундов судьи отдали победу Виктории Графеевой. 3:2

    На пути к финалу она уверенно прошла соперниц, продемонстрировав отличную форму, характер и стратегическое мышление.

    Это «золото» — крупнейшее международное достижение Виктории на взрослом уровне и важный шаг в её карьере в составе национальной сборной.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают