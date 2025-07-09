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    11:35, 09 Июль 2025 | GMT +5

    1700 специалистов понадобится Казахстану для водной отрасли в ближайшие годы

    Такой прогноз основан на решении Правительства создать водохозяйственные коммунальные организации в каждом регионе, а также с учетом выхода на пенсию части действующих работников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    1700 специалистов понадобится Казахстану для водной отрасли в ближайшие годы
    Фото: Правительство

    В апреле первая группа казахстанских специалистов отправилась в Китай на курсы повышения квалификации в рамках соглашения с китайской компанией Power China.

    Всего в программу включены 105 специалистов в составе 4 групп. Первая — из 30 человек, еще три группы по 25 человек пройдут подготовку до конца этого года.

    Отличие курсов — в практической направленности. Обучение проходит не в университетах, а на реальных водохозяйственных объектах Китая, что позволяет специалистам погрузиться в производственные процессы и технологии.

    Казахстанские специалисты изучают вопросы:
    — планирования водохозяйственных объектов;
    — предотвращения наводнений и минимизация ущерба от стихийных бедствий;
    — восстановления инфраструктуры после ЧС;
    — рационального управления водными ресурсами;
    — очистки сточных вод и защиту водной среды.

    Между тем, в Казахстане в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы пересмотрят подходы к подготовке специалистов:
    — разрабатываются новые профессиональные стандарты;
    — внедряются инновационные методы обучения;
    — образовательные программы вузов и колледжей будут адаптированы под запросы работодателей.

    Отраслевой совет при Минводы до 2027 года обновит 9 действующих и разработает 9 новых профстандартов, охватывающих широкий спектр направлений — от проектирования и эксплуатации гидросооружений до цифрового мониторинга и водосберегающих технологий. Эти стандарты станут основой для обновления учебных планов в вузах и колледжах, чтобы выпускники обладали востребованными компетенциями и могли сразу включаться в работу на объектах.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила эксплуатации и благоустройства водохранилищ. 

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Занятость Вода Водные ресурсы Трудоустройство
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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