1700 специалистов понадобится Казахстану для водной отрасли в ближайшие годы

В апреле первая группа казахстанских специалистов отправилась в Китай на курсы повышения квалификации в рамках соглашения с китайской компанией Power China.

Всего в программу включены 105 специалистов в составе 4 групп. Первая — из 30 человек, еще три группы по 25 человек пройдут подготовку до конца этого года.

Отличие курсов — в практической направленности. Обучение проходит не в университетах, а на реальных водохозяйственных объектах Китая, что позволяет специалистам погрузиться в производственные процессы и технологии.

Казахстанские специалисты изучают вопросы:

— планирования водохозяйственных объектов;

— предотвращения наводнений и минимизация ущерба от стихийных бедствий;

— восстановления инфраструктуры после ЧС;

— рационального управления водными ресурсами;

— очистки сточных вод и защиту водной среды.

Между тем, в Казахстане в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы пересмотрят подходы к подготовке специалистов:

— разрабатываются новые профессиональные стандарты;

— внедряются инновационные методы обучения;

— образовательные программы вузов и колледжей будут адаптированы под запросы работодателей.

Отраслевой совет при Минводы до 2027 года обновит 9 действующих и разработает 9 новых профстандартов, охватывающих широкий спектр направлений — от проектирования и эксплуатации гидросооружений до цифрового мониторинга и водосберегающих технологий. Эти стандарты станут основой для обновления учебных планов в вузах и колледжах, чтобы выпускники обладали востребованными компетенциями и могли сразу включаться в работу на объектах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила эксплуатации и благоустройства водохранилищ.