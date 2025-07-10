В каких странах есть суперкомпьютеры

Напомним, суперкомпьютер прибыл в Казахстан в мае этого года. Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами. Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.

Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании.

Суперкомпьютер даст возможность:

моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления;

просчитывать трафик в городах на годы вперед;

помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных;

обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст;

запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов.

Отметим, проект является важным элементом практической реализации Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.

Топ-10 суперкомпьютеров в мире

Суперкомпьютер — это вычислительная машина, способная выполнять сложнейшие расчеты и обрабатывать огромные объемы данных с невероятной скоростью. Он предназначен для решения самых ресурсоемких задач — от прогноза погоды до исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и медицины.

В июне 2025 года обновился рейтинг, в котором описывается 500 самых мощных суперкомпьютеров мира, информация о которых доступна общественности. Данный проект начали еще в 1993 году и список обновляется дважды в год.

Согласно рейтингу, в Топ-10 вошли:

El Capitan — США Frontier — США Aurora — США JUPITER Booster — Германия Eagle — США HPC6 — Италия Supercomputer Fugaku — Япония Alps — Швейцария LUMI — Финляндия Leonardo — Италия

Лучшие страны мира по вычислительной мощности

Согласно Top500, США и Китай лидируют по числу лучших суперкомпьютеров: в США их 175, в Китае же — 47. Третье место заняла Германия.

Япония (39) и Южная Корея (15) заняли 4-е и 7-е место соответственно. Франция с 25 высокопроизводительными компьютерами оказалась на 5-й строчке. За ней следует Италия (17). В Топ-10 также вошли Канада и Великобритания, у которых по 13 таких систем. Бразилия (9) заняла 10-е место.

Мощные суперкомпьютеры также есть и в других странах, включая Норвегию (9), Россию (7), Индию (6).

В целом по континентам лидирует Северная Америка, за ней следует Европа и Азия.

Сообщается, что суперкомпьютеры военного и секретного предназначений могут отсутствовать в рейтинге.

Фото: Top500

Рынок суперкомпьютеров

По данным The Business Research Company, опубликованным в январе 2025 года, в последние годы рынок суперкомпьютеров стремительно растет. Ожидается, что он вырастет с $13,55 млрд в 2024 году до $15,75 млрд в 2025 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 16,2%.

Рост обусловлен государственными инвестициями в научные исследования, применением в области национальной безопасности и обороны, потребностями моделирования погоды, а также развитием архитектуры высокопроизводительных вычислений, развитием искусственного интеллекта и машинного обучения.

Согласно данным компании, ожидается, что рынок суперкомпьютеров будет стремительно расти в ближайшие несколько лет. К 2029 году он достигнет $32,11 млрд при среднегодовом темпе роста (CAGR) 19,5%.