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    17:23, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане спортсменам теперь запрещено открыто показывать свои религиозные убеждения

    В Казахстане утвердили новую редакцию Спортивной этики. Об этом говорится в Приказе министра туризма и спорта РК, опубликованном 8 июля 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Есть ли религиозный радикализм в казахстанском спорте?
    Коллаж: Canva

    Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и спортивные судьи:

    • не допускают случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
    • соблюдают принципы честной игры и добросовестной спортивной состязательности;
    • уважительно относятся к представителям национальных команд, соперникам, зрителям и организаторам спортивных соревнований на спортивных мероприятиях;
    • уважают права и достоинства других спортсменов, волонтеров, а также не допускают в их сторону дискриминации и воздерживаются от политических демонстраций в местах проведения спортивных мероприятий и церемоний награждения;
    • избегают конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб своей спортивной репутации;
    • бережно и уважительно относятся к Государственному Гербу РК, Государственному Флагу РК, Государственному Гимну РК, а также государственным символам стран-участников спортивных соревнований;
    • знают музыкальную редакцию, текст Государственного Гимна РК;
    • при исполнении Государственного Гимна РК придерживаются этических норм Спортивной этики;
    • уважительно относятся к судейскому решению и воздерживаются от публичных споров;
    • бережно и уважительно относятся к спортивным наградам (кубкам, медалям, грамотам и дипломам), полученным по итогам спортивных соревнований;
    • участвуют в церемонии награждения на спортивных соревнованиях;
    • на спортивных соревнованиях, во время церемонии награждения, в период официального фотографирования и работы с масс-медиа находятся в спортивной форме национальной команды РК по виду спорта или своего спортивного клуба;
    • уважительно относятся к работе представителей масс-медиа, освещающих спортивное мероприятие;
    • выступают в качестве примера для подражания другим спортсменам;
    • соблюдают положение (регламент) спортивных соревнований.

    Спортсменами, тренерами, тренерами-преподавателями и спортивными судьями не допускаются:

    • разглашение информации, имеющей отношение к учебно-тренировочному процессу;
    • использование нецензурной брани, ненормативной лексики и оскорбительных жестов во время или после спортивного мероприятия;
    • действие или поведение, беспричинно нарушающее или являющееся вмешательством в ход спортивных соревнований или учебно-тренировочных сборов, либо негативно влияющее на репутацию или имидж РК;
    • угрозы какому-либо лицу перед, во время или после проведения спортивного мероприятия в письменной или устной форме, включая язык жестов и мимику;
    • открытая демонстрация своих религиозных убеждений в команде и принуждение других лиц к участию в деятельности религиозных объединений, занятиях миссионерской деятельностью.

    Согласно изменениям, личные тренеры и тренеры-преподаватели обеспечивают знание спортсменами Государственного гимна РК.

    Также руководителям физкультурно-спортивных организаций поручено размещать текст Спортивной этики на видном месте — в спортивных организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

    Отныне физкультурно-спортивные организации обязаны в день подписания трудового договора с тренером, тренером-преподавателем, судьей, а также при зачислении спортсмена — знакомить их с текстом Спортивной этики в письменной форме.

    Документ вступает в силу с 19 июля 2025 года.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Закон и право
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
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