В Казахстане спортсменам теперь запрещено открыто показывать свои религиозные убеждения

Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и спортивные судьи:

не допускают случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

соблюдают принципы честной игры и добросовестной спортивной состязательности;

уважительно относятся к представителям национальных команд, соперникам, зрителям и организаторам спортивных соревнований на спортивных мероприятиях;

уважают права и достоинства других спортсменов, волонтеров, а также не допускают в их сторону дискриминации и воздерживаются от политических демонстраций в местах проведения спортивных мероприятий и церемоний награждения;

избегают конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб своей спортивной репутации;

бережно и уважительно относятся к Государственному Гербу РК, Государственному Флагу РК, Государственному Гимну РК, а также государственным символам стран-участников спортивных соревнований;

знают музыкальную редакцию, текст Государственного Гимна РК;

при исполнении Государственного Гимна РК придерживаются этических норм Спортивной этики;

уважительно относятся к судейскому решению и воздерживаются от публичных споров;

бережно и уважительно относятся к спортивным наградам (кубкам, медалям, грамотам и дипломам), полученным по итогам спортивных соревнований;

участвуют в церемонии награждения на спортивных соревнованиях;

на спортивных соревнованиях, во время церемонии награждения, в период официального фотографирования и работы с масс-медиа находятся в спортивной форме национальной команды РК по виду спорта или своего спортивного клуба;

уважительно относятся к работе представителей масс-медиа, освещающих спортивное мероприятие;

выступают в качестве примера для подражания другим спортсменам;

соблюдают положение (регламент) спортивных соревнований.

Спортсменами, тренерами, тренерами-преподавателями и спортивными судьями не допускаются:

разглашение информации, имеющей отношение к учебно-тренировочному процессу;

использование нецензурной брани, ненормативной лексики и оскорбительных жестов во время или после спортивного мероприятия;

действие или поведение, беспричинно нарушающее или являющееся вмешательством в ход спортивных соревнований или учебно-тренировочных сборов, либо негативно влияющее на репутацию или имидж РК;

угрозы какому-либо лицу перед, во время или после проведения спортивного мероприятия в письменной или устной форме, включая язык жестов и мимику;

открытая демонстрация своих религиозных убеждений в команде и принуждение других лиц к участию в деятельности религиозных объединений, занятиях миссионерской деятельностью.

Согласно изменениям, личные тренеры и тренеры-преподаватели обеспечивают знание спортсменами Государственного гимна РК.

Также руководителям физкультурно-спортивных организаций поручено размещать текст Спортивной этики на видном месте — в спортивных организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

Отныне физкультурно-спортивные организации обязаны в день подписания трудового договора с тренером, тренером-преподавателем, судьей, а также при зачислении спортсмена — знакомить их с текстом Спортивной этики в письменной форме.

Документ вступает в силу с 19 июля 2025 года.