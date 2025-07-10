Управление суперкомпьютером полностью перейдет в руки казахстанских специалистов
Казахстан уже готовит специалистов для работы с собственным суперкомпьютером. Об этом сообщил министр цифровизации и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в эфире телеканала Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отвечая на вопрос о наличии кадров, способных управлять высокопроизводительной вычислительной техникой, министр отметил, что в стране уже сформирована соответствующая база.
— Отечественные инженеры уже прошли специальные курсы и в течение следующих пяти лет продолжат получать профильные знания. В будущем управление суперкомпьютером полностью перейдет в руки казахстанских специалистов, — подчеркнул Жаслан Мадиев.
Ранее сообщалось, что запуск суперкомпьютера станет ключевым элементом в развитии цифрового суверенитета Казахстана и ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта.
Кроме того, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера.