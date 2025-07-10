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    19:57, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Управление суперкомпьютером полностью перейдет в руки казахстанских специалистов

    Казахстан уже готовит специалистов для работы с собственным суперкомпьютером. Об этом сообщил министр цифровизации и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в эфире телеканала Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    министр цифровизации и аэрокосмической промышленности
    Фото: кадр из видео

    Отвечая на вопрос о наличии кадров, способных управлять высокопроизводительной вычислительной техникой, министр отметил, что в стране уже сформирована соответствующая база.

    — Отечественные инженеры уже прошли специальные курсы и в течение следующих пяти лет продолжат получать профильные знания. В будущем управление суперкомпьютером полностью перейдет в руки казахстанских специалистов, — подчеркнул Жаслан Мадиев.

    Ранее сообщалось, что запуск суперкомпьютера станет ключевым элементом в развитии цифрового суверенитета Казахстана и ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта.

    Кроме того, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера.

    Теги:
    Суперкомпьютер МЦРИАП Жаслан Мадиев JIBEK JOLY
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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