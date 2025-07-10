Суперкомпьютер станет важным шагом к цифровому суверенитету – Жаслан Мадиев

По его словам, на сегодня отечественные стартапы, бизнес-структуры и финансовые организации вынуждены арендовать вычислительные мощности у зарубежных ИТ-гигантов — таких как Amazon и Google. Это приводит не только к оттоку средств за рубеж, но и создаёт потенциальные риски при работе с уязвимыми и чувствительными данными.

— Появление собственного суперкомпьютера позволит ускорить внедрение искусственного интеллекта, сократить зависимость от внешней инфраструктуры и обеспечит стране технологическую безопасность, — отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера.