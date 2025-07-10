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    19:35, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Суперкомпьютер станет важным шагом к цифровому суверенитету – Жаслан Мадиев

    Запуск национального суперкомпьютера позволит обеспечить технологическую независимость и станет ключевым этапом в цифровизации Казахстана. Об этом в прямом эфире телеканала Jibek Joly сообщил министр цифровизации и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передат корреспондент агентства Kazinform. 

    Суперкомпьютер станет важным шагом к цифровому суверенитету – Жаслан Мадиев
    Фото: JibekJoly

    По его словам, на сегодня отечественные стартапы, бизнес-структуры и финансовые организации вынуждены арендовать вычислительные мощности у зарубежных ИТ-гигантов — таких как Amazon и Google. Это приводит не только к оттоку средств за рубеж, но и создаёт потенциальные риски при работе с уязвимыми и чувствительными данными.

    — Появление собственного суперкомпьютера позволит ускорить внедрение искусственного интеллекта, сократить зависимость от внешней инфраструктуры и обеспечит стране технологическую безопасность, — отметил министр.

    Напомним, ранее стало известно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера.

    Теги:
    Суперкомпьютер МЦРИАП Жаслан Мадиев Искусственный интеллект JIBEK JOLY Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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