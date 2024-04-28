Эта неделя была насыщенной на события. Казахстанцы возвращаются в затопленные ранее дома, но многие все еще остаются в эвакуационных пунктах. Ведется оценка ущерба. Президент РК выступил на сессии АНК, где сделал ряд важных заявлений. Еще одна важная тема — экологические инициативы. Казахстанцы объединились, чтобы высадить тысячи деревьев и сделать свои города зеленее. Подробнее — в обзорном материале от агентства Kazinform.

Заявления Касым-Жомарта Токаева на сессии АНК

Состоялось заседание АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева. В связи с паводковой ситуацией в ряде областей, Глава государства принял решение о проведении сессии Ассамблеи в онлайн-формате.

Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил признательность казахстанцам, боровшимся с паводками.

Государство возместит ущерб всем пострадавшим, никто не останется без поддержки. Бюджетные расходы сократят в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков. В стране будет введен режим жесткой экономии.

Восстановление жилья и инфраструктуры после паводков будет находиться под личным контролем Президента. При этом будет учтено, что строительство жилья в поймах рек несет риски повторного затопления и уничтожения имущества. В будущем Казахстану предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями.

Будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание уделят изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как «Казводхоз» и «Нуринский групповой водопровод». В 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов.

Также на сессии АНК Президент отметил, что на сегодня в фокусе Ассамблеи должна быть деятельность по выявлению очагов этносоциальной напряженности. А Дома дружбы должны стать современными комьюнити-центрами.

Глава государства призвал жителей страны к единству и совместной борьбе с попытками дестабилизировать общество. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал характерные черты казахстанцев и отметил, что необходимо следовать собственной идеологической повестке.

Тысячи деревьев

На этой неделе многие казахстанцы вышли на улицы, чтобы сделать свои города зеленее: высажены тысячи саженцев. Это часть республиканской экологической акция «Таза Казахстан». Продлится она пять недель, каждая из которых посвящена определенной тематике. Эта — «Жасыл аймақ» — как раз и предполагает высадку деревьев и побелку существующего зеленого фонда.

В субботу Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично принял участие в акции и посадке деревьев на столичной аллее «Улытау». В тот же день Президенту презентовали план озеленения и благоустройства столицы.

В Актюбинской области в ходе недели «Жасыл аймақ» высадили123 тысячи деревьев. Саженцы были привезены из семи лесхозов области. Их бесплатно раздавали социальным объектам: поликлиникам, школам, детским садам.

Павлодарцы в селах и городах региона высадили более 500 саженцев березы, сосны и сирени. Всего в этом году в Павлодаре планируется высадить около 20 тысяч деревьев.

В карагандинском парке жители высадили больше тысячи молодых деревьев. Это саженцы яблони, рябины, сирени, черемухи, акации, сосны, тополя и вяза.

Более четырех тысяч яблонь посадили в Алматы. Массовые посадки саженцев деревьев и кустарников прошли во всех районах города. Вблизи канала Нура-Есиль в городе Косшы посадили две тысячи яблонь. Жители Туркестанской области тоже не остались в стороне. А сотрудники Управления делами Президента высадили деревья в столичном Ботаническом саду.

Футбольная команда «Елимай», которая в этом сезоне выступает в премьер-лиге QFL, высадила более 30 саженцев ели в Центральном парке Семея.

В то же время в пострадавших от паводков регионах в рамках республиканской экоакции наводят порядок, устраняя последствия прихода большой воды. Так, последствия паводка ликвидируют на дачных участках вблизи Костаная.

Водохранилища заполняются

Сброшенная из Ириклинского водохранилища вода продолжает проходить по территории нашей страны. Наполнение водохранилищ в регионах Казахстана продолжается.

Наполняются водохранилища Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчасони заполнены на 87% от общего объема.

Западно-Казахстанский филиал «Казводхоза» направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Кроме того, специалисты «Казводхоза» намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная из Кенгирского водохранилища области Улытау, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области.

В целях предотвращения паводковых ситуаций и в связи с пребыванием воды на реке Жайык, на контроле остается Атырауская область.

Возвращение и возмещение

В регионах республики после паводков вернулись в свои дома почти 37 тысяч человек. В эвакопунктах остаются больше шести тысяч казахстанцев. Уже отведена и откачана вода из 6148 жилых домов и 2794 дворов. К примеру, в Жылыойском районе и городе Кульсары атыраускрой области вода отошла от 1821 частного дома. Откачано более 2 млн кубических метров.

Известно, что пик паводка второй волны на Сергеевском водохранилище пройден. Максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, сейчас 242 см. Увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидается. Было эвакуировано 14388 человек, вернулись домой 764 человека, остаются эвакуированными 13624 человека. Вода отошла от 369 домов, проведено техническое обследование 62 домов, на 252 дома получена оценка.

В Темирском районе Актюбинской области был подтоплен 91 дом и объект предпринимательства. В планах — построить 21 дом, еще для 29 семей купят готовое жилье.

В Костанайской области меморандум о строительстве жилых домов для граждан, пострадавших от паводков подписали акимат и общественный фонд «Қазақстан халқына».

Известно, что на этой неделе дополнительные силы и средства силовых структур и МЧС, которые ранее были направлены в Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области для помощи в противопаводковых мероприятиях, возвращаются обратно в свои регионы.

Что касается ущерба, его только начинают подсчитывать. На сегодня подтверждено, что во время паводков погибли 8,2 тысячи голов сельхозживотных. Порядка 70% — это мелкий рогатый скот.

Также в регионах дезинфицируют бывшие затопленными территории. Это очень важно. Ранее ученый-вирусолог рассказала об опасности паводковых вод и почему о мерах предосторожности нельзя забывать и после паводков.

Великие имена

На этой неделе Президент РК подписал закон о присвоении степеням ордена «Айбын» имен Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева. Внесены поправки в Закон «О государственных наградах».

Государственный советник РК Ерлан Карин прокомментировал это решение. По мнению Ерлана Карина, персонализация государственных наград способствует увековечиванию памяти о национальных героях, а также служит укреплению общенационального единства, развитию патриотического воспитания.

Приговор по громкому делу

Суд приговорил Дархана Ахметжанова который ударил женщину-водителя, чем спровоцировал ДТП, к 8 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении минимальной безопасности. Также суд обязал подсудимого в течение двух месяцев выплатить моральный и материальный ущерб родственникам погибших в размере свыше 20 млн тенге.

Напомним, 22 декабря 2023 года в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Далее неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя авто. Три человека погибли на месте, двое из них были супругами, воспитывали четверых детей.

Игры будущего

«Игры будущего» в Казахстане перенесут на 2026 год. Согласно поручению Президента РК, наша страна временно отказалась от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии средств, необходимых на восстановление ущерба от паводков.

Будут оптимизированы расходы на проведение 5-х Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовку по организации и проведению Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» с 2025 на 2026 год. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Последний звонок

Классный час вместо последнего звонка проведут для школьников Казахстана. Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца «Алтын белгі» состоятся с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов. Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11 классов запрещены сборы средств, пышные торжественные мероприятия, банкеты и поездки на автомобилях.

Странное отравление

20 взрослых и двое детей обратились за помощью после вдыхания паров неизвестного вещества, разлитого из грузового автомобиля, припаркованного у обочины дороги в частном секторе Шымкента.

Точной информации о том, что за жидкость перевозилась в грузовике, пока нет. Побывавшие на месте сотрудники департамента экологии зафиксировали в воздухе превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Концентрация их оказалась настолько высока, что горожане, проходившие или стоявшие неподалеку от автомобиля, через время почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

Пилот-наркоман

Пилота Air Astana в наркотическом опьянении задержали в аэропорту Алматы. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пилот был задержан, когда собирался лететь в качестве пассажира. Проводится досудебное расследование. Сотрудник отстранен от работы, так как авиакомпания проявляет нулевую терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков.

Дело Салтанат Нукеновой

Судебные следствия по делу Бишимбаева наконец завершены. Сторонам предоставлено время для подготовки к прениям до 29 апреля.

На этой неделе свои показания дала ясновидящая. Ранее в зале суда допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова и подруга погибшей Аида Ахмедина, а также независимый эксперт и другие свидетели.

Департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.