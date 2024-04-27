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    12:08, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    План озеленения и благоустройства столицы презентовали Президенту РК

    Президент РК
    Фото: Акорда

    Главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, в этом году планируется высадить 1,1 млн зеленых насаждений, из них 35 тысяч в городе, 200 тысяч сеянцев – вокруг зеленого пояса Астаны.

    Кроме того, будет продолжена работа по благоустройству 170 общественных пространств. В частности, предусмотрено улучшение набережной Есиль и Акбулак, территории Триатлон парка, Дворца мира и согласия, ЭКСПО.

    План озеленения и благоустройства столицы презентовали Президенту РК
    Фото: Акорда

    По словам акима, в прошлом году был принят устав озеленения столицы, в котором предусмотрены гарантийные обязательства на высаженные зеленые насаждения в течение трех лет, а также приоритетность посадки крупномерных деревьев и многолетних растений.

    Главе государстве также рассказали о плане развития «Аллеи Тысячелетия» и подготовки к предстоящим Всемирным играм кочевников.

    Теги:
    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Астана Экология Акимат Благоустройство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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