План озеленения и благоустройства столицы презентовали Президенту РК

Главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, в этом году планируется высадить 1,1 млн зеленых насаждений, из них 35 тысяч в городе, 200 тысяч сеянцев – вокруг зеленого пояса Астаны.



Кроме того, будет продолжена работа по благоустройству 170 общественных пространств. В частности, предусмотрено улучшение набережной Есиль и Акбулак, территории Триатлон парка, Дворца мира и согласия, ЭКСПО.

Фото: Акорда

По словам акима, в прошлом году был принят устав озеленения столицы, в котором предусмотрены гарантийные обязательства на высаженные зеленые насаждения в течение трех лет, а также приоритетность посадки крупномерных деревьев и многолетних растений.



Главе государстве также рассказали о плане развития «Аллеи Тысячелетия» и подготовки к предстоящим Всемирным играм кочевников.