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    13:04, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 8 тысяч голов скота погибло при паводке в Казахстане

    КРС
    Фото: pixabay.com

    В рамках работы комиссий по возмещению ущерба и сверки данных на сегодня подтверждено 8,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных, павших в результате паводков. Порядка 70% общего падежа – это мелкий рогатый скот, отметил официальный представитель Министерства сельского хозяйства РК Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Республиканским противоэпизоотическим отрядом министерства совместно с акиматами областей продолжается работа по сбору и утилизации павших животных. На сегодня утилизировано 97% от всего павшего поголовья.

    – Работы по утилизации павших животных находятся на особом контроле ветеринарных служб, а распространяемая информация о реализации мяса сомнительного происхождения недостоверна. Кроме того, в целях сохранения стабильной эпизоотической обстановки в регионах подтопления Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства проводит дополнительные мероприятия: профилактические дезинфекционные обработки скотомогильников, оказавшихся в зонах подтопления, – сообщил Олжас Тлебалдин.

    Согласно протоколу республиканского штаба, для возмещения стоимости павших животных заявителям необходимо обратиться в местные комиссии для актирования ущерба. Размер компенсации по сельхозживотным определяется на основе данных об их рыночной стоимости в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.

    – В регионах производятся выплаты компенсаций владельцам павших животных. На сегодня в Костанайской области выплаты произведены за 780 голов сельхозживотных на сумму 113,2 млн тенге, в Актюбинской области - за 753 голов сельхозживотных на сумму 98,3 млн тенге. В Карагандинской области ущерб по сельхозживотным полностью возмещен, в Западно-Казахстанской области выделено 187,4 млн тенге на компенсации, идет процедура приемов заявок, выплата начнется в конце недели. В Атырауской и Акмолинской областях идет прием заявок на возмещение, – уточнил представитель МСХ РК.

    Он добавил, что выплаты компенсаций владельцам сельхозживотных производится как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.

    Теги:
    Подтопления Сельское хозяйство Наводнение Минсельхоз Животные Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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