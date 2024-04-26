22 человека отравились парами неизвестного вещества в Шымкенте

20 взрослых и двое детей обратились за помощью медиков после вдыхания паров неизвестного вещества, разлитого из грузового автомобиля, припаркованного у обочины дороги в частном секторе Шымкента. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС Шымкента, на пульт «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Мерседес» на Ленгерском шоссе. Но по прибытии пожарных на место выяснилось, что возгорания нет, зато есть разлив неизвестной жидкости желтого цвета из бочки емкостью 800 литров. Учитывая, что машина была припаркована в частном жилом секторе, сотрудники ДЧС оперативно устранили утечку. После того как автомобиль отогнали на безопасное расстояние, на месте были проведены дезактивационные работы.

Точной информации о том, что за жидкость перевозилась в грузовике, пока нет. Побывавшие на месте сотрудники департамента экологии зафиксировали в воздухе превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Концентрация их оказалась настолько высока, что сразу 22 человека, проходившие или стоявшие неподалеку от автомобиля, через время почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.