Характерные черты казахстанцев назвал Президент Токаев

- Единство – это по сути стержневая линия государственной политики и мощный фактор укрепления общенациональной идентичности. Основой нашего общегражданского сознания есть и будет принадлежность к общей Родине. Характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками. Кроме того, я всегда говорю, что самым простым и понятным «маркером» нашей общенациональной идентичности является бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Каждый его обладатель пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений, - сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президент подчеркнул, что любой гражданин Республики Казахстан в любой точке планеты находится под защитой нашего государства.

- Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Вспомните, когда мир охватила пандемия коронавируса и во многих странах были введены локдауны, Казахстан оперативно организовал эвакуацию своих граждан с разных уголков земного шара. Мы также оперативно вывезли наших граждан в период эскалации напряженности в Афганистане в 2021 году и обострения ситуации в Секторе Газа в 2023 году. Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникает угроза безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на Родину, - добавил Глава государства.