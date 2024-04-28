123 тысячи деревьев высадили в Актюбинской области

В ходе недели «Жасыл аймақ» (21-27 апреля), организованной в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», в Актюбинской области высадили свыше 123 тысяч саженцев. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Сегодня по области прошла массовая посадка деревьев, в которой принял участие и глава региона. Асхат Шахаров посадил ели возле духовно-нравственного центра «Анаға тағзым». К акции присоединились жители и строительные компании ТОО «Ерен-групп», ТОО «Nomad City», ПК «Нектар», ТОО «Build Company». Ими было посажено 25 елей.

В микрорайоне Алтын Орда госслужащие высадили 650 ясеней, в Триатлон-парке работники департаментов посадили 20 елей, а в Центральном парке его арендаторы - 100 ясеней.

В акции приняли участие жители региона, депутаты, разные молодежные организации, предприятия и трудовые коллективы, которые в общественных местах высадили свыше 2 тысяч елей и ясеней.

Фото: акимат Актюбинской области

В общем в рамках недели «Жасыл аймақ», прошедшей в области, наибольшее количество деревьев было посажено в Иргизском районе – 84 тысячи деревьев. Кроме того, для остановки песка в селе Жылтыр Шалкарского района посажено 25 тысяч деревьев, а в Актобе – 10 тысяч. Каждый район внес значительный вклад в озеленение родного края.

Саженцы были привезены из 7 лесхозов области. Их бесплатно раздавали социальным объектам: поликлиникам, школам, детским садам.

Работы по благоустройству и озеленению Актюбинской области продолжатся и дальше.