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    16:27, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Вблизи канала Нура-Есиль в городе Косшы посадили две тысячи яблонь

    субботник, посадка
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Вблизи канала Нура-Есиль в городе Косшы Акмолинской области прошло мероприятие, организованное Министерством экологии и природных ресурсов РК, в ходе которого посажено две тысячи саженцев яблони, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В столице и близлежащих населенных пунктах проходит масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан» «Астана — образец чистоты и порядка».

    Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев рассказал корреспонденту агентства Kazinform о главной цели мероприятия. 

    — Цель акции — объединить население страны для улучшения экологической ситуации в регионах. Призвать каждого гражданина Казахстана участвовать в субботнике в своем регионе, внести вклад в улучшение экологии родного края. Участвовать в поддержании чистоты в стране. Мы сегодня здесь сажаем две тысячи саженцев яблони, — сказал Ерлан Кутпанбаев. 

    посадка деревьев, субботник
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform
    субботник, посадка деревьев
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Специалист отметил, что посаженные яблони начнут плодоносить через 4-5 лет.

    — В этом мероприятии участвует коллектив, составленный из сотрудников Комитета, РГП «Казгидромет», РГП «Жасыл аймақ». Эти саженцы яблони были выращены в специальном питомнике РГП «Жасыл аймак». Они адаптированы к климату столицы. Посаженные сегодня деревья начнут плодоносить через 4-5 лет, — сказал Ерлан Нурканатулы.

    субботник, посадка деревьев
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Астана Экология Косшы Минэкологии и природных ресурсов Общество Акмолинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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