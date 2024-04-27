Вблизи канала Нура-Есиль в городе Косшы посадили две тысячи яблонь

Вблизи канала Нура-Есиль в городе Косшы Акмолинской области прошло мероприятие, организованное Министерством экологии и природных ресурсов РК, в ходе которого посажено две тысячи саженцев яблони, передает корреспондент агентства Kazinform.

В столице и близлежащих населенных пунктах проходит масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан» «Астана — образец чистоты и порядка».

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев рассказал корреспонденту агентства Kazinform о главной цели мероприятия.

— Цель акции — объединить население страны для улучшения экологической ситуации в регионах. Призвать каждого гражданина Казахстана участвовать в субботнике в своем регионе, внести вклад в улучшение экологии родного края. Участвовать в поддержании чистоты в стране. Мы сегодня здесь сажаем две тысячи саженцев яблони, — сказал Ерлан Кутпанбаев.

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

Специалист отметил, что посаженные яблони начнут плодоносить через 4-5 лет.

— В этом мероприятии участвует коллектив, составленный из сотрудников Комитета, РГП «Казгидромет», РГП «Жасыл аймақ». Эти саженцы яблони были выращены в специальном питомнике РГП «Жасыл аймак». Они адаптированы к климату столицы. Посаженные сегодня деревья начнут плодоносить через 4-5 лет, — сказал Ерлан Нурканатулы.