Гвардейцы возвращаются в воинские части из зон паводков в РК

Дополнительные приданные силы и средства силовых структур страны, которые ранее были направлены в Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области для помощи в противопаводковых мероприятиях, возвращаются на места постоянной дислокации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Ситуация в Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях остается на контроле в связи с прибыванием воды на реках Жайык и Есиль. В целях предотвращения паводков вдоль реки Жайык гвардейцы и спасатели проводят берегоукрепительные работы. Большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область, тем самым в данном регионе сохраняется угроза второй волны паводков.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На сегодняшний день военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками полиции и спасателями продолжают ликвидацию последствий паводков, а также ими проводятся противопаводковые мероприятия – заготовка и укладка мешкотар с инертными материалами, берегоукрепительные работы водоемов и эвакуация людей.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На данный момент в Атырауской области привлечены около 800 гвардейцев из атырауского и карагандинского полков Национальной гвардии. В то же время, 80 военнослужащих воинской части 5517 (г. Уральск) несут патрульно-постовую службу. Еще около 110 солдат также оказывают помощь местному населению в противопаводковых мероприятиях. В тоже время, личный состав воинской части 6506 (г. Шымкент) в количестве 300 военнослужащих и 200 человек из воинской части 5547 (г. Кызылорда) после довольно весомого вклада в дело противопаводковых мероприятий в Западно-Казахстанской области направляются в пункты постоянной дислокации.

Тем временем, около 300 военнослужащих воинской части 6655 (г. Актобе) несут патрульно-постовую службу в данном регионе. Гвардейцы днем и ночью находятся на подтопленных территориях – в целях безопасности солдаты не пропускают граждан к затопленным домам. Военнослужащие прилагают все усилия, чтобы избежать мародерских действий.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В ликвидации последствий наводнения в городах и поселках Костанайской и Северо-Казахстанской областях активно участвуют военнослужащие воинских частей 6697 (г. Костанай) и 6637 (г. Петропавловск). Всего группировка сил от Национальной гвардии в северных регионах на сегодня составляет около 300 человек. Направленные к ним на помощь 200 стражей правопорядка из столичной оперативной бригады сегодня в составе колонны совершили обратный марш в город Астана.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В целом, с начала противопаводковых мероприятий в затопленных регионах для предотвращения и ликвидации последствий было задействовано свыше 3000 гвардейцев. Ими используется более 120 единиц автомобильной техники и 6 судов Авиации, эвакуировано 1781 человек, произведено берегоукрепительных работ протяженностью более 105 км, заготовлено и уложено один миллион 314 тысяч мешкотар, доставлено в места паводков 140 тонн гуманитарного груза и разгружено гвардейцами 1400 тонн.