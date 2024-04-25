Пилота Air Astana в наркотическом опьянении задержали в аэропорту Алматы

Пилота авиакомпании Air Astana задержали в аэропорту Алматы в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пилот авиакомпании 23 апреля был задержан в аэропорту Алматы, вылетая в качестве пассажира, в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время органами полиции проводится досудебное расследование. Данный сотрудник отстранен от работы.