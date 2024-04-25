15:35, 25 Апрель 2024 | GMT +6
Пилота Air Astana в наркотическом опьянении задержали в аэропорту Алматы
Пилота авиакомпании Air Astana задержали в аэропорту Алматы в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пилот авиакомпании 23 апреля был задержан в аэропорту Алматы, вылетая в качестве пассажира, в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время органами полиции проводится досудебное расследование. Данный сотрудник отстранен от работы.
— Авиакомпания проявляет нулевую терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков, поскольку безопасность полетов является нашим приоритетом. В авиакомпании на постоянной основе проводятся тестирования экипажей на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ, — добавили в Air Astana.