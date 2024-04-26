«Игры будущего» в Казахстане перенесут на 2026 год

Согласно поручению Президента РК отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии средств , будут оптимизированы расходы на проведение 5-х Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовку по организации и проведению Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» с 2025 на 2026 год. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Как сообщалось, в феврале текущего года Глава государства во время посещения «Игр будущего» в городе Казани в Татарстане объявил, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане.

Игры прошли по 21 инновационной фиджитал-дисциплине, в которых сочетались цифровой и классический спорт. От нашей страны участвовало 48 спортсменов в 13 дисциплинах.