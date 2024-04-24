Суд над Бишимбаевым: ясновидящая дала показания

В суде по делу экс-министра Куандыка Бишибаева, обвиняемого в истязании и убийстве Салтанат Нукеновой, выступила ясновидящая, которой подсудимый звонил вместо скорой помощи. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам прокурора Айжан Аймагановой, гадалке Бишимбаева поступают угрозы и она опасается за свою безопасность.

– На нее оказывается давление и поступают угрозы с неизвестных номеров. В этой связи она написала заявление с просьбой допросить её в закрытом режиме без участия представителей СМИ и без прямой трансляции, – сообщила прокурор.

Все стороны возразили, тем не менее судья Айжан Кульбаева запретила СМИ указывать анкетные данные свидетеля и показывать ее изображение.

Ясновидящая рассказала, что познакомилась с Бишимбаевым 1,5-2 года назад через его мать Альмиру Нурлыбекову. Бишимбаев регулярно обращался к ней по личным вопросам, в частности, чтобы узнать «свою судьбу» в сфере работы и бизнеса». В ночь смерти Салтанат Нукеновой Бишимбаев неоднократно звонил ясновидящей.

– 9 ноября он позвонил и сказал: «Мы с Салтанат сильно напились и сильно подрались». Я не восприняла это всерьез. К 15:00 и 16:00 был первый звонок, я сразу сказала ему вызвать скорую, пусть ей капельницу поставят. А он мне говорит: «Какая скорая? Она придет в себя пусть». Он сказал, что она спит и спит, не шевелится. Он мне названивал, был невыносимый. Просил: «Напишите, что ей хорошо, что у нее все хорошо». Был пьяный, я трубку бросала. Он слова тщательно подбирал, – рассказала женщина.

По словам ясновидящей, после последнего разговора с ним в 19:30 она позвонила матери Бишимбаева Альмире. Гадалка предупреждала мать Бишимбаева

– Твой сын что-то натворил. Они сильно подрались, иди узнай. Там случилось, что-то страшное. Она стала сильно плакать, и я бросила трубку, – вспоминает ясновидящая.

По мнению женщины, у Бишимбаева была истерика, он плакал, был неадекватный. В ходе предыдущего звонка речь у него была сумбурная и непонятная, добавила гадалка.

– Я говорила - не звони мне, как ты меня достал. Вызови скорую, – повторила женщина.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям п. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления). Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Ранее в зале суда допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова и подруга погибшей Аида Ахмедина, а также независимый эксперт и другие свидетели.

Департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.