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    14:19, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Судью по делу Бишимбаева взяли под охрану из-за угроз

    судья
    Фото: кадр из видео

    Департаментом полиции по г. Астана возбуждено уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Кульбаевой А., передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram канал Верховного Суда РК.

    Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера.

    Досудебное производство ведется по части 1-й статьи 407-й УК (Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).- 

    — Судья обеспечена мерами личной безопасности, — говорится в сообщении Верховного Суда. 

    Также в ходе мониторинга интернет-пространства выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

    По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 411-й УК (Клевета в отношении судьи).

    — Закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикаций материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи. Действия, дискредитирующие судебную власть будут пресекаться, — напомнили в Верховном Суде.

    Теги:
    Верховный суд Суды Видео Дело Бишимбаева
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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