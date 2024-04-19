Судью по делу Бишимбаева взяли под охрану из-за угроз

Департаментом полиции по г. Астана возбуждено уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Кульбаевой А., передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram канал Верховного Суда РК.

Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера.

Досудебное производство ведется по части 1-й статьи 407-й УК (Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).-

— Судья обеспечена мерами личной безопасности, — говорится в сообщении Верховного Суда.

Также в ходе мониторинга интернет-пространства выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 411-й УК (Клевета в отношении судьи).