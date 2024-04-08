Занимала деньги и просила не писать ей: сестра Салтанат Нукеновой выступила в суде

Двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова дала свои показания в суде по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— До ее жизни с Куандыком мы ездили за границу, по Казахстану отдыхать, с детьми постоянно виделись. А после свадьбы она пропала, периодически брала у меня деньги в долг. Первый раз для меня было удивлением, когда после свадьбы она попросила деньги на клининг. Просто Салта — это такой человек, который никогда не брал у меня денег в долг, — рассказала сестра погибшей.

По ее словам, Салтанат также попросила сестру ей не писать.

— Я с ней переписываюсь по телефону, а она мне пишет: «Ты мне не пиши, я сама тебе напишу, а то не дай Бог, вдруг Куандык прочитает». Я вообще была удивлена. Как так, что я не могу писать своей сестре? , — говорит Айнур Нукенова.

Женщина рассказала о том, что в июне Салтанат отправила ей фото со сломанным пальцем на ноге.

— Она сказала, что они в Шымкенте, и она нечаянно ударилась. Но потом уже 15 июля она приехала в Астану, она мне позвонила, мы решили встретиться. Мы с ней встретились, и она тогда рассказала, что между ними произошла ссора, в ходе которой были нанесены травмы. Это было в Шымкенте и это было при родителях Куандыка. Родители отправили их в Алматы, и там это продолжилось. С Алматы она уже в слезах приехала. Она стала реветь, мы проболтали около трех часов, она все это время ревела, ревела, — рассказала Айнур Нукенова.

Также по словам сестры погибшей, в июле 2023 года Салтанат рассказала, что не может с ней видеться, так как она постоянно в синяках, Куандык за ней следит, и она не имеет возможности свободно выходить куда-либо.

Ранее в ходе судебного процесса сторона защиты Куандыка Бишимбаева представила суду блокнот подсудимого, в котором имеется запись, якобы написанная Салтанат Нукеновой.

Напомним, судебное заседание в отношении К.Бишимбаева проходит в СМУСе Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по статье 1, часть 2, статье 110 Уголовного кодекса (Истязание), статье 5, часть 2, статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 часть 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по статьям. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание),. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

Защита Бишимбаева ввела суд и остальных участников процесса в заблуждение.

По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

Куандык Бишимбаев заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством не только в день смерти женщины, но и в камере СИЗО. Прокурор Саяхат Нурбеков опроверг его слова наблюдениями за обвиняемым в СИЗО.