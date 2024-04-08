Буду любящей женой: адвокаты Бишимбаева представили суду запись, якобы написанную Нукеновой

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение дела бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе судебного заседания сторона защиты Куандыка Бишимбаева представила суду блокнот подсудимого, в котором имеется запись, якобы написанная Салтанат Нукеновой.

— Я, Салтанат Нукенова, обещаю восстановить доверие Куандыку, обещаю, что буду доверять, не буду ревновать, обещаю регулярно ходить к психологу, работать над собой, работать над своим доверием, буду искренне послушной и буду уважать Куандыка, буду любящей и заботливой женой, которая хранит семейный очаг, не буду материться, не буду вспыхивать, если такое произойдет, буду с пониманием относиться, брать себя в руки, клянусь. Буду доверять его мнению, верю, что он желает мне добра. Я посмотрела детализацию и мне стало легче, мои опасения не оправдались… Я в свою очередь, хочу работать над собой, обещаю, что не буду мучиться и не буду мучить его своим подозрением и недоверием, буду уважать, ценить нашу любовь, отношение ко мне. Обязуюсь заботиться, уважать, всегда поддерживать моего любимого Куандыка, буду читать намаз вместе с Куандыком, буду работать над своим сознанием, расти духовно, беречь свой дом и нашу любовь с помощью Аллаха, когда-то он нас соединил, и я очень благодарна за свою любовь и за своего мужа, — зачитал запись адвокат защиты Талгат Газымжанов.

После чего он обратился к суду с ходатайством о приобщении блокнота Бишимбаева к материалам дела. В ответ, сторона обвинения заявила о неизвестном происхождении блокнота. Выслушав мнения сторон, судья отказала в удовлетворении ходатайства.

— Это жена пишет мужу такое обязательство? Как это можно понять? В первый раз вижу, чтобы жена такое мужу, — сказала судья Айжан Кульбаева.

Напомним, судебное заседание в отношении К.Бишимбаева проходит в СМУСе Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по статьям. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание),. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

Защита Бишимбаева ввела суд и остальных участников процесса в заблуждение.

По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

Куандык Бишимбаев заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством не только в день смерти женщины, но и в камере СИЗО. Прокурор Саяхат Нурбеков опроверг его слова наблюдениями за обвиняемым в СИЗО.