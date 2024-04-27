Футболисты «Елимая» посадили деревья в Семее

Футбольная команда «Елимай», которая в этом сезоне выступает в премьер-лиге QFL, внесла свой вклад в акцию и высадила более 30 саженцев ели в Центральном парке в городе Семее. В акции также приняли участие юные любители футбола и жители, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Целью акции является объединение населения страны в деле улучшения экологического состояния регионов.

Аким города Нурбол Нурсагатов, который вместе с футболистами принял участие в акции, отметил, что работы по посеву зеленых насаждений в Семее продолжатся.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

Капитан футбольной команды «Елимай» Еркебулан Нургалиев отметил, что спортсмены принимают активное участие в эко-акции.

— Мы, члены команды «Елимай», поддерживаем инициативу Президента РК о проведении акции «Таза Қазақстан». Сейчас мы высаживаем двухметровые саженцы ели в парке, который часто посещаем в свободное время. Поскольку мы команда из Семея, мы активно вносим вклад в развитие города, — отметил капитан.

Ранее воспитанники футбольного клуба «Елимай» совместно с сотрудниками «Семей Орманы» посадили более двух тысяч саженцев сосны.

Фото: акимат области Абай