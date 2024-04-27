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    15:47, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Футболисты «Елимая» посадили деревья в Семее

    Футболисты «Елимая» посадили деревья в Семее
    Фото: акимат обасти Абай

    Футбольная команда «Елимай», которая в этом сезоне выступает в премьер-лиге QFL, внесла свой вклад в акцию и высадила более 30 саженцев ели в Центральном парке в городе Семее. В акции также приняли участие юные любители футбола и жители, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Целью акции является объединение населения страны в деле улучшения экологического состояния регионов.

    Аким города Нурбол Нурсагатов, который вместе с футболистами принял участие в акции, отметил, что работы по посеву зеленых насаждений в Семее продолжатся.

    Футболисты «Елимая» посадили деревья в Семее
    Фото: акимат области Абай
    Футболисты «Елимая» посадили деревья в Семее
    Фото: акимат области Абай

    Капитан футбольной команды «Елимай» Еркебулан Нургалиев отметил, что спортсмены принимают активное участие в эко-акции.

    — Мы, члены команды «Елимай», поддерживаем инициативу Президента РК о проведении акции «Таза Қазақстан». Сейчас мы высаживаем двухметровые саженцы ели в парке, который часто посещаем в свободное время. Поскольку мы команда из Семея, мы активно вносим вклад в развитие города, — отметил капитан.

    Ранее воспитанники футбольного клуба «Елимай» совместно с сотрудниками «Семей Орманы» посадили более двух тысяч саженцев сосны.

    Футболисты «Елимая» посадили деревья в Семее
    Фото: акимат области Абай
    Футболисты «Елимая» посадили деревья в Семее
    Фото: акимат области Абай

     

    Теги:
    Семей Спорт Футбол Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Абайская область Экология
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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