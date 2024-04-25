Предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

— Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами.



По моему поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как «Казводхоз» и «Нуринский групповой водопровод».



Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов, — отметил Глава государства.

По словам Президента РК, в Концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.

— Обновим техническую базу Министерства по чрезвычайным ситуациям, усилим его обеспеченность спецтехникой, вертолетами и самолетами. Будет также воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, которая займется разведкой и охраной подземных водных ресурсов.



Вместе с тем нужно хорошо понимать, что состояние окружающей среды — это наша общая ответственность. Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе. По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков. Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше, — подчеркнул Глава государства.



Как отметил Президент РК, мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние.