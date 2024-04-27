19:15, 26 Апрель 2024 | GMT +6
Президент подписал закон о присвоении степеням ордена «Айбын» имен Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», передает агентство Kazinform.
Поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» 15 марта 2024 года.
Законом предусматривается присвоение степеням ордена «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Текст Закона публикуется в печати.