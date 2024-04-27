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    19:15, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент подписал закон о присвоении степеням ордена «Айбын» имен Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева

    айбын ордені
    Фото: Ақорда

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», передает агентство Kazinform.

    Поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» 15 марта 2024 года.

    Законом предусматривается присвоение степеням ордена «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Теги:
    Закон и право Токаев Касым-Жомарт Награда Национальный курултай
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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