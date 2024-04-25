Судебные следствия по делу Бишимбаева завершены

Суд завершил судебное следствие по делу экс-минстра Куандыка Бишимбаева, который обвиняется в истязании и убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. Сторонам предоставлено время для подготовки к прениям до 29 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям п. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Ранее в зале суда допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова и подруга погибшей Аида Ахмедина, а также независимый эксперт и другие свидетели.

Департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

На сегодняшнем судебном заседании свои показания дала ясновидящая.