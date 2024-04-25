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    19:07, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Судебные следствия по делу Бишимбаева завершены

    Судебные следствия по делу Бишимбаева завершены
    Фото: Верховный Суд

    Суд завершил судебное следствие по делу экс-минстра Куандыка Бишимбаева, который обвиняется в истязании и убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. Сторонам предоставлено время для подготовки к прениям до 29 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям п. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

    Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

    Ранее в зале суда допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова и подруга погибшей Аида Ахмедина, а также независимый эксперт и другие свидетели.

    Департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

    На сегодняшнем судебном заседании свои показания дала ясновидящая. 

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Суды Убийство Дело Бишимбаева
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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