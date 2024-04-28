Сотни павлодарцев вышли на улицы города, чтобы сделать его зеленее и чище

Жители Павлодарской области поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан». Сегодня в областном центре провели масштабный субботник и высадили свыше 250 деревьев хвойных пород, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотни неравнодушных присоединились к акции, чтобы вернуть Павлодару статус самого зеленого город страны. Более 230 сосен и 35 елей высадили в сквере у Благовещенского кафедрального собора. Уникальному архитектурному сооружению и одному из красивейших храмов Казахстана в октябре этого года исполняется 25 лет. В субботнике и посадке деревьев участвовали студенты, общественники, депутаты и представители старшего поколения. Не осталось в стороне и областное руководство.

Как рассказал во время масштабного субботника аким области Асаин Байханов, всего в этом году в Павлодаре планируется высадить около 20 тысяч деревьев. Половину - на территории зеленого пояса, часть - на городских улицах. В областном центре поэтапно заменят перестойные, больные деревья.

- Это все увеличит зеленый массив Павлодара. Мы обязаны вернуть ему славу самого зеленого и красивого города, - сказал глава региона.

Чтобы саженцы прижились, еще в прошлом году в городских парках начали обновлять систему полива. Система автополива была установлена в сквере влюбленных и в центральном сквере. В этом году аналогичные комплексы появятся на центральной набережной, в сквере Конституции, около центральной мечети имени Машхура Жусупа и на Гусином перелете.

После посадки деревьев глава региона встретился с жильцами дома по улице Машхура Жусупа, которые вышли на субботник, и принял участие в уборке в одном из садоводств.

- Отличительная черта нынешнего марафона чистоты - значительное количество горожан, спортивной общественности, сотрудников областных и городских госучреждений, общественных организаций, принимающих участие в экологической акции, - отмечают в областном акимате.

Напомним, несколько дней назад павлодарцы в селах и городах региона высадили более 500 саженцев березы, сосны и сирени. Это тоже часть республиканского проекта «Таза Казахстан».