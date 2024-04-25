Заседание АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева началось в Астане

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс», передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент принял решение в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате.



Ранее анонсировалось проведение заседания XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана под председательством Главы государства. Президент, поздравив вновь назначенных заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя Председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.

Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей, принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.



