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    11:05, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Заседание АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева началось в Астане

    Началось заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Фото: Акорда

    Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент принял решение в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. 

    Ранее анонсировалось проведение заседания XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана под председательством Главы государства. Президент, поздравив вновь назначенных заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.

    Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя Председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи. 

    Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей, принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. 

     

    Теги:
    Президент Президент Казахстана АНК Токаев Касым-Жомарт Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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