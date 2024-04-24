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    16:32, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Из-за паводков очередная сессия АНК будет проведена в онлайн формате

    Глава государства принял заместителей Председателя АНК
    Фото: Акорда

    Глава государства принял заместителей Председателя АНК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент, поздравив вновь назначенных заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.

    Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя Председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.

    Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей, принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

    Президент отметил большой вклад Ассамблеи народа Казахстана в оказании помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

    Касым-Жомарт Токаев также дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы АНК.

    Теги:
    Акорда Ассамблея народа Казахстана АНК Токаев Касым-Жомарт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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