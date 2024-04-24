Из-за паводков очередная сессия АНК будет проведена в онлайн формате
Глава государства принял заместителей Председателя АНК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент, поздравив вновь назначенных заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя Председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.
Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей, принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.
Президент отметил большой вклад Ассамблеи народа Казахстана в оказании помощи пострадавшим от стихийного бедствия.
Касым-Жомарт Токаев также дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы АНК.