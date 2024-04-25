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    12:03, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Дома дружбы должны стать современными комьюнити-центрами – Президент РК

    Дом дружбы Астана
    Фото: assembly.kz

    Востребованной площадкой общенациональной интеграции и надежной базой для реализации масштабных инициатив Ассамблеи во всех регионах стали Дома дружбы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии АНК, передает агентство Kazinform.

    - Под их эгидой уже успешно воплощено в жизнь свыше ста социально значимых проектов. Но следует подумать над дальнейшим усилением и расширением деятельности Домов дружбы в качестве современных комьюнити-центров, в которых проходят общественные встречи и обсуждения, рождаются новые идеи и инициативы, - сказал Глава государства.

    По словам Президента, Дома дружбы должны быть не только «местом притяжения» этнокультурных объединений, но и стать «точками опоры и роста» для местных сообществ, центрами продвижения ценностей единства, созидания и прогресса.

    - В следующем году мы отметим тридцатилетие АНК. Ассамблея проявила себя в качестве эффективного инструмента нашей выверенной политики межэтнического согласия и общенационального единства. Будучи уникальным гражданским институтом, Ассамблея вносит полезный вклад в сохранение атмосферы взаимного уважения и доверия в обществе. Предстоящий знаковый юбилей мы используем для разъяснения и популяризации деятельности АНК, вовлечения граждан в кропотливую работу по укреплению единства нашего народа, - сказал К. Токаев.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана АНК Токаев Касым-Жомарт Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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