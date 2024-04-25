Дома дружбы должны стать современными комьюнити-центрами – Президент РК

Востребованной площадкой общенациональной интеграции и надежной базой для реализации масштабных инициатив Ассамблеи во всех регионах стали Дома дружбы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии АНК, передает агентство Kazinform.

- Под их эгидой уже успешно воплощено в жизнь свыше ста социально значимых проектов. Но следует подумать над дальнейшим усилением и расширением деятельности Домов дружбы в качестве современных комьюнити-центров, в которых проходят общественные встречи и обсуждения, рождаются новые идеи и инициативы, - сказал Глава государства.

По словам Президента, Дома дружбы должны быть не только «местом притяжения» этнокультурных объединений, но и стать «точками опоры и роста» для местных сообществ, центрами продвижения ценностей единства, созидания и прогресса.