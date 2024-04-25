Дома дружбы должны стать современными комьюнити-центрами – Президент РК
Востребованной площадкой общенациональной интеграции и надежной базой для реализации масштабных инициатив Ассамблеи во всех регионах стали Дома дружбы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии АНК, передает агентство Kazinform.
- Под их эгидой уже успешно воплощено в жизнь свыше ста социально значимых проектов. Но следует подумать над дальнейшим усилением и расширением деятельности Домов дружбы в качестве современных комьюнити-центров, в которых проходят общественные встречи и обсуждения, рождаются новые идеи и инициативы, - сказал Глава государства.
По словам Президента, Дома дружбы должны быть не только «местом притяжения» этнокультурных объединений, но и стать «точками опоры и роста» для местных сообществ, центрами продвижения ценностей единства, созидания и прогресса.
- В следующем году мы отметим тридцатилетие АНК. Ассамблея проявила себя в качестве эффективного инструмента нашей выверенной политики межэтнического согласия и общенационального единства. Будучи уникальным гражданским институтом, Ассамблея вносит полезный вклад в сохранение атмосферы взаимного уважения и доверия в обществе. Предстоящий знаковый юбилей мы используем для разъяснения и популяризации деятельности АНК, вовлечения граждан в кропотливую работу по укреплению единства нашего народа, - сказал К. Токаев.