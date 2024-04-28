Таза Қазақстан: сотрудники УДП РК высадили деревья в столичном Ботаническом саду

Сотрудники Управления делами Президента РК приняли участие в акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

Сотрудники Управления делами Президента приняли участие в городском субботнике в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Фото: УДП РК

- Центральный аппарат внес свой вклад в озеленение и благоустройство столицы и принял участие в посадке саженцев деревьев на территории Ботанического сада. Отметим, сегодня подведомственные организации УДП также приняли активное участие в общегородском субботнике, - сообщили в пресс-службе УДП РК.

Фото: УДП РК

Ранее сообщалось о том, что в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев на столичной аллее «Улытау».

Акцию также поддержали волонтеры, представители организации «Ассамблея жастары», активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены Президентского молодежного кадрового резерва. В ходе мероприятия было высажено 430 саженцев липы.