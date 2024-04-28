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    22:22, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Таза Қазақстан: сотрудники УДП РК высадили деревья в столичном Ботаническом саду

    сотрудники УДП РК высадили деревья в столичном Ботаническом саду
    Фото: УДП РК

    Сотрудники Управления делами Президента РК приняли участие в акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

    Сотрудники Управления делами Президента приняли участие в городском субботнике в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

    сотрудники УДП РК высадили деревья в столичном Ботаническом саду
    Фото: УДП РК

    - Центральный аппарат внес свой вклад в озеленение и благоустройство столицы и принял участие в посадке саженцев деревьев на территории Ботанического сада. Отметим, сегодня подведомственные организации УДП также приняли активное участие в общегородском субботнике, - сообщили в пресс-службе УДП РК.

    сотрудники УДП РК высадили деревья в столичном Ботаническом саду
    Фото: УДП РК

    Ранее сообщалось о том, что в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев на столичной аллее «Улытау».

    Акцию также поддержали волонтеры, представители организации «Ассамблея жастары», активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены Президентского молодежного кадрового резерва. В ходе мероприятия было высажено 430 саженцев липы.

    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник УДП Регионы Астана Экология
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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