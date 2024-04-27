РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:09, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 2 млн кубометров откачали в Атырауской области 

    паводки, Атырауская область, вода 
    Фото: акимат Атырауской области 

    По состоянию на 27 апреля в Жылыойском районе и городе Кульсары вода отошла от 1 821 частного дома. Откачано более 2 млн кубических метров. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – 26 апреля электроснабжением обеспечены 150 жилых домов и 2 объекта предпринимательства. В этих работах задействованы 2 бригады и 6 единиц техники. К газоснабжению подключены 329 жилых домов мкр. Автодорожник, – добавил Руслан Жумагазиев.

    В ходе брифинга стало известно, что комиссия по оценке и возмещению ущерба приняла 2 613 заявлений. Продолжаются работы по обследованию объектов. Свыше 3 500 человек получили единовременную материальную помощь.

    – Согласно гидрогеологическим данным, уровень подъема воды в реке Жайык в Индерском районе составляет +13 см, в селе Махамбет + 7см, в г. Атырау +3 см. На сегодня вдоль реки Жайык в берегоукрепительных работах задействовано 1 400 единиц техники и более 14 тысяч человек, – отметил Руслан Жумагазиев на площадке в СЦК.

    Объем выполненных работ составляет 95,5%. Возведены дамбы протяженностью 499 км из 521 

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!