Более 2 млн кубометров откачали в Атырауской области 

По состоянию на 27 апреля в Жылыойском районе и городе Кульсары вода отошла от 1 821 частного дома. Откачано более 2 млн кубических метров. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

– 26 апреля электроснабжением обеспечены 150 жилых домов и 2 объекта предпринимательства. В этих работах задействованы 2 бригады и 6 единиц техники. К газоснабжению подключены 329 жилых домов мкр. Автодорожник, – добавил Руслан Жумагазиев.

В ходе брифинга стало известно, что комиссия по оценке и возмещению ущерба приняла 2 613 заявлений. Продолжаются работы по обследованию объектов. Свыше 3 500 человек получили единовременную материальную помощь.

– Согласно гидрогеологическим данным, уровень подъема воды в реке Жайык в Индерском районе составляет +13 см, в селе Махамбет + 7см, в г. Атырау +3 см. На сегодня вдоль реки Жайык в берегоукрепительных работах задействовано 1 400 единиц техники и более 14 тысяч человек, – отметил Руслан Жумагазиев на площадке в СЦК.

Объем выполненных работ составляет 95,5%. Возведены дамбы протяженностью 499 км из 521